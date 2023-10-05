05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna: Rusya Groza'yı bombaladı! 49 kişi öldü

Ukrayna: Rusya Groza'yı bombaladı! 49 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
ABONE OL
Ukrayna: Rusya Groza’yı bombaladı! 49 kişi öldü

Son dakika... Ukrayna, Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA