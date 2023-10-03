Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonn haddini aştı! Skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı
Azerbaycan'ın Karabağ'da 19 Eylül'de başlattığı antiterör operasyonu 24 saat gibi kısa sürede zaferle sonuçlandı. Gardaş'ın 24 saatlik zaferi Fransa'da hazımsızlığa neden oldu. Fransa'dan Karabağ'la ilgili skandal açıklama ve hamleler gelmeye devam ederken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan ziyaretini Ağrı Dağı görseli ile paylaşarak Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.
Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ, 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarıldı.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
Azerbaycan tarafından tek bir sivile dahil zarar verilmezken Karabağ'da kalacaklara ise eşit vatandaşlık hakkı tanıyor.
ERMENİSTAN: HALKIMIZ AYRILMAK İSTİYOR
Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin danışmanlarından David Babayan yaptığı açıklamada, Karabağ'daki 120 bin Ermeni'nin Ermenistan'a göç edeceğini belirterek, "Halkımız Azerbaycan'ın bir parçası olarak yaşamak istemiyor. Yüzde 99,9 tarihi toprakları terk etmeyi tercih ediyor" dedi.
BM GİTTİ GERÇEĞİ GÖRDÜ
Birleşmiş Milletler (BM), Karabağ'a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine hafta sonu Karabağ bölgesine BM heyetinin düzenlediği ziyaret hakkında bilgi verdi.
Heyetin bölgedeki insani durum ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştığını aktaran Dujarric, heyette aralarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) temsilciler bulunduğunu kaydetti.
Dujarric, heyetin, Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulunduğunu belirterek "Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.
Hastaneler, okullar, evler, dini ve kültürel merkezlerin hedef alınmadığını ve Azerbaycan hükümetinin sağlık hizmetini tekrar kesintisiz yürütmek için çalışmalar başlattığını ifade eden Dujarric, tarım alanları ve hayvanlara da zarar verilmediğinin görüldüğünü kaydetti.
Dujarric, heyetin bölgedeki Ermeni toplumun temsilcileriyle de bir araya geldiğini aktardı.
Bölgede tekrar güven inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Dujarric, tüm tarafların bunun için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.
FRANSA'DAN ERMENİLERE DESTEK: BÖLGEYİ SİLAHLANDIRMAK İSTİYORLAR
Bölgede tahliyeler sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını iddia etti. Fransa, Ermenistan'a verdiği destekle biliniyor.
Hatta Macron, "Ermenistan'ın toprak bütünlüğü tehdit edilirse Fransa, Erivan'ın yanında yer alır" diye vurguladı. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ermenistan'a gitti.
Colonna ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu.
AĞRI DAĞI'NI ERMENİSTAN TOPRAĞI GİBİ GÖSTERDİ
Fransız Bakan, Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağı olarak gösteren paylaşım yaptı.
Ağrı Dağı'nı paylaşan Fransız Bakan, "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullandı.
Colonna'nın yaptığı küstah paylaşım sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.
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