Almanya'da bomba tahliyesi! Evini terk edenler camiye sığındı
Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasının ardından, yapılan tahliye çalışmaları sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar camiye sığındı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, “Komşularımıza kapımız her zaman açıktır. Biz kendilerini kendi evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız.
Belediye yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 5 bin 400 kişi tahliye edildi.
Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar Ehrenfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisinin konferans salonunda konuk edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, "Komşularımıza kapımız her zaman açıktır.
Biz kendilerini kendi evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İnşallah en kısa zamanda zararsız bir şekilde imha işlemleri tamamlanır" diye konuştu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Emekliye 3. bayram ikramiyesi var mı, yok mu?
- Okul ara tatil hangi tarihte başlayıp bitecek? Kasım ara tatile kaç gün kaldı 2023? MEB tarihi açıkladı!
- 6 Ekim'de ne oldu, önemi nedir? İstanbul kaç yılında kurtarıldı? İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılı!
- 2 haftada tartıda -5 garanti! 1 kaşığı iğne ipliğe çeviriyor! İlaçsız zayıflama yöntemi...
- Cuma namazı saati 6 Ekim 2023 | Cuma namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet il il namaz vakitleri...
- CUMA HUTBESİ 6 EKİM 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
- İbn-i Sina rüya reçetesini El Kanun Fi't Tıp kitabında yazdı! Eğer az rüya görüyorsanız...
- Türkiye'de kaç tane Suriyeli var? Türkiye'deki sığınmacı sayısı kaç? Güncel resmi veriler ne söylüyor?
- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKİM 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ...
- Sağlıklı, aydınlık, genç bir cildin şifreleri çözüldü! Işıltılı ve sağlıklı bir görünüm meğer bu kadar basitmiş