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Almanya'da bomba tahliyesi! Evini terk edenler camiye sığındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Almanya’da bomba tahliyesi! Evini terk edenler camiye sığındı

Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasının ardından, yapılan tahliye çalışmaları sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar camiye sığındı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, “Komşularımıza kapımız her zaman açıktır. Biz kendilerini kendi evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız.

Belediye yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 5 bin 400 kişi tahliye edildi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar Ehrenfeld semtinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisinin konferans salonunda konuk edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, "Komşularımıza kapımız her zaman açıktır.

Biz kendilerini kendi evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İnşallah en kısa zamanda zararsız bir şekilde imha işlemleri tamamlanır" diye konuştu.

Çalışmalar sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatılırken, ekiplerce bombanın etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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