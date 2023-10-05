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Suriye'de TSK üssüne hain saldırı: 8 yaralı

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Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Suriye’de TSK üssüne hain saldırı: 8 yaralı

Son dakika haberi...Suriye'de, PKK/YPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.

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