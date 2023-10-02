Başkan Erdoğan'ın AB sözleri dünya manşetinde! "Tolerans yok"
Türkyie ile Yunanistan arasındaki yakınlaşma son dönemde devam ederken, komşu basını provokatif bir haber yaptı. Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinde Türkiye'nin rolüne dikkat çeken Kathimerini, Türkiye'nin Karabağ'da izlediği politika ile Kıbrıs'taki adımlarının birbiriyle çeliştiğini yazarak "Türkiye'nin ikiyüzlülüğü" manşetini attı. Başkan Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilgili açıklamaları da dünya basınında geniş yer buldu.
Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor. Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Başkan Erdoğan'ın önce NATO sonra BM zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.
İki ülkede yaşanan felaketler sonrası atılan adımlar ile Ankara - Atina hattında dostluk rüzgarları esiyor. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen komşu basını bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.
Azerbaycan'ın kazandığı zaferi mercek altına alan Yunan Kathimerini gazetesi "Türkiye'nin ikiyüzlülüğü: Azerbaycan gibi Kıbrıs çıkmazı da tek devletli çözümle çözülmeli" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
"BAKÜ TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"
Dağlık Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak tanındığı bilgisini okurları ile paylaşan Kathimerini "Bakü yakın zamanda sözde Artsakh Cumhuriyeti'ni parçalayarak ve otuz yıllık Ermeni askeri işgalinin ardından toprak bütünlüğünü yeniden tesis ederek tarihi bir başarıya imza attı" dedi.
Bu tarihi başarıda Türkiye'nin son derece önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi: "Açıkça görülüyor ki, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün restorasyonu Türkiye gibi vazgeçilmez bir müttefik tarafından garanti altına alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusunu NATO doktrinine göre eğitmiştir. Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçları Bakü'nün Erivan'a karşı hava üstünlüğünü sağlarken, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı bilgiler de Azerbaycan'ın savaş sahasındaki operasyonel avantajını pekiştirdi. Doğal olarak Ankara, Azerbaycan'ın 2020 ve 2023'teki zaferlerinden hem övgü aldı hem de gurur duydu."
Azerbaycan'ın zaferi ve Türkiye'nin etkisini kabul eden gazete haberin ilerleyen bölümlerinde skandal ifadelere yer verdi.
Türkiye'yi "ikiyüzlülük" ile suçlayan Kathimerini "Bu durum bazı soruları akla getiriyor: Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararına aykırı olarak 49 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmesini sürdürürken, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasını desteklemesi ve kutlaması ne kadar ikiyüzlülüktür?" dedi.
Kathimerini Türkiye'nin AB'ye üye olabilmesi için birliğin Kıbrıs'ı şart olarak sunması gerektiğini öne sürdü.
ERDOĞAN'IN AB AÇIKLAMASI DÜNYADA MANŞET
Başkan Erdoğan'ın AB açıklamaları da Yunan basınında geniş yer buldu. Proto Thema "Türkiye cumhurbaşkanı, 'AB'ye verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadı' dedi ve katılım sürecinde yeni taleplere veya şartlara tolerans göstermeyeceğini söyledi" dedi.
CNN Yunanistan "Erdoğan: AB'den hiçbir beklentim yok" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Ethnos "AB'ye sert dil" yorumunda bulundu ve "Erdoğan, AB'ye yönelik yeni bir sert saldırı başlattı ve Türkiye'ye yönelik haksızlıkları bir an önce düzeltmediği takdirde daha fazla kapıda beklemeyeceğini yineledi" dedi.
In.gr Erdoğan'ın "Türkiye, bizi 40 yıldır kapısında tutan Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemiyor" ifadesini öne çıkardı.
Kathimerini "Erdoğan: Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok" manşetini attı.
1959 yılında başlayan Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolculuğu, 1999 yılında yeni bir şekle büründü. 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nde Türkiye yıllardır beklediği kapıyı biraz aralamıştı. Aralık ayında Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsüne geldi. Avrupa Birliği Konseyi, 6 yıl sonra Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlanması kararını aldı.
Erdoğan'ın açıklamaları dünya basının da dikkatinden kaçmadı. Alman N-TV "Erdoğan AB tarafından daha fazla bir şey söylenmesini istemiyor" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Türkiye 1999'dan bu yana resmi kanallardan AB'ye üye olmaya çalışıyor. O günden bu yana süreç uzadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabrının sonuna geldiği görülüyor. Milletvekillerine, ülkenin artık Brüksel'den gelecek herhangi bir katılım talebini kabul etmeyeceğini söyledi."
France 24 "Erdoğan, Avrupa Birliği'ni ülkesinin üyelik hedefini geciktirdiği için de eleştirdi" dedi.
Wion "Erdoğan: Türkiye'nin artık AB'den hiçbir beklentisi yok" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Economic Times haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin '40 yıldır bizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'nden artık hiçbir şey beklemediğini' söyledi" ifadesine yer verdi.
Al Arabiya "Cumhurbaşkanı, ülkesinin bloğa katılması için katılım sürecine ilişkin yeni taleplere veya koşullara tolerans göstermeyeceğini söyledi" dedi.
Hindustan Times ise haberinde "Parlamentonun açılış oturumu öncesinde konuşan Erdoğan, 'Biz AB'ye verdiğimiz tüm sözleri tuttuk ama onlar neredeyse hiçbirini tutmadılar' dedi" ifadesine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ender Saraç 7 günde -7 KG garantili sakızı önerdi! İğne ipliğe dönek için 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak, kayıt ücreti ne kadar 2023? Ekle - sil haftası...
- Bakanlık son dakika duyurdu! 2023 Ekim ayı 1500 memur, personel, işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...
- Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı mı? İşte kira artış oranı...
- Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak'ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...
- Bankalar güncel oranları duyurdu! Paranız 2'ye katlanacak! 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi hesaplandı!
- VGM BURS BAŞVURUSU EKİM 2023 | VGM burs başvuruları başladı mı? 750 TL - 1.250 TL burs kimlere veriliyor? www.vgm.gov.tr
- Sigaraya 5 TL zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz, en pahalı güncel sigara fiyatları! 2 Ekim sigara zam haberleri...
- Emekliye çift maaş müjdesi! Miktar arttı! %50 ek zam + 10.000 - 20.000 TL arasında ödeme verilecek! 1 Ekim'den itibaren...
- Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?