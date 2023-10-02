Başkan Erdoğan'ın AB sözleri dünya manşetinde! "Tolerans yok"

Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor. Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Başkan Erdoğan'ın önce NATO sonra BM zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.

İki ülkede yaşanan felaketler sonrası atılan adımlar ile Ankara - Atina hattında dostluk rüzgarları esiyor. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen komşu basını bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

Azerbaycan'ın kazandığı zaferi mercek altına alan Yunan Kathimerini gazetesi "Türkiye'nin ikiyüzlülüğü: Azerbaycan gibi Kıbrıs çıkmazı da tek devletli çözümle çözülmeli" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.