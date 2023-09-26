ABD’de gündem olan anket: Trump Biden’ı geride bıraktı

ABC televizyonu ve Washington Post gazetesinin anketine göre Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 51 iken Biden'a destek ise yüzde 42 oranında.

EKONOMİ, GÖÇMEN SORUNU, DEMANS!

Biden ilerleyen yaşı, ABD ekonomisinin mevcut durumu, göçmen krizi gibi sorunlar dolayısıyla çok sayıda eleştiri alıyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 74'ü Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünüyor.