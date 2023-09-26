ABD'de gündem olan anket: Trump Biden’ı geride bıraktı
ABD’de 2024 başkanlık seçimlerine yalnızca 14 ay kala ABC televizyonu ve Washington Post’un yayımladığı bir anket gündem oldu. Ankete göre Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden’dan 9 puan önde.
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken yapılan son anket çalışması gündeme damga vurdu. Anketlere göre seçime müdahale suçundan hakkında ceza davası açılan ve sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçen Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'a göre 9 puan önde.
BIDEN'A DESTEK AZALDI
Seçime son 14 ay kala ABD basını, adayların Biden ile Trump olacağını belirtiyor. Boşlukla selamlaşması, canlı yayında aynı kelimeleri tekrarlaması, Beyaz Saray'ın yolunu karıştırması gibi skandallarla demans olduğuna yönelik iddiaları güçlendiren mevcut Başkan Joe Biden'a destek her geçen gün azalırken anket sonuçları Trump'ı işaret ediyor.
ABC televizyonu ve Washington Post gazetesinin anketine göre Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 51 iken Biden'a destek ise yüzde 42 oranında.
EKONOMİ, GÖÇMEN SORUNU, DEMANS!
Biden ilerleyen yaşı, ABD ekonomisinin mevcut durumu, göçmen krizi gibi sorunlar dolayısıyla çok sayıda eleştiri alıyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 74'ü Biden'ın başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünüyor.
"BİR ABD BAŞKANI HAKKINDAKİ EN KÖTÜ DEĞERLENDİRME"
Anket katılımcılarının yüzde 44'ü Biden döneminin finansal açıdan kötü olduğunu belirtirken anketin 1986'dan bu yana bir ABD başkanı hakkındaki en kötü değerlendirme olduğu belirtildi.
DAVALAR TRUMP'IN POPÜLARİTESİNİ ARTIRDI
Demokrat Parti seçmeninin Biden dışında bir aday ile seçime girilmesini, Cumhuriyetçi Parti seçmeninin ise yüzde 54'ünün Trump'ın adaylığını istediği belirtiliyor. Öte yandan Trump hakkında açılan davaların, eski Başkan'ın popülaritesini artırdığı düşünülüyor.
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