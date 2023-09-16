Yunanistan’daki selde ölü sayısı 17’ye yükseldi

TARIMDAKİ ZARAR HAYVANCILIK VE GIDA ENDÜSTRİSİNİ DE ETKİLEDİ

Yem olan yoncalardaki zararın hayvancılığı da direkt ilgilendirdiğine işaret eden Sapunas, bölgede yetişen domates, fasulye, bezelye gibi ürünlerin çoğunlukla gıda endüstrisinde kullanılması nedeniyle bu alanda da maddi zararın büyük olduğunu belirtti.

Sapunas, yüz bin hektardan fazla pamuk dikili alanın sel altında kaldığını aktardı.

TARIM ARAÇLARI DA ZARAR GÖRDÜ

Selin tarım ürünlerinin yanı sıra tesislere, tarım araç ve gereçlerine de büyük zarar verdiğini vurgulayan Sapunas, sel altında kalan tesislerin tadilat ve onarım, tarım araç ve gereçlerinin ise tamirden geçirilip, dezenfekte edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sapunas, selin tarım araçlarının bir kısmını komşu köylere kadar taşıdığını belirterek damlama su sistemlerinin de kullanılamaz hale geldiğinin altını çizdi.

SEL UZUN VADELİ MÜCADELE GEREKTİRECEK ZARARA YOL AÇTI

Altyapının da büyük hasar aldığına dikkati çeken Sapunas, 20 gün içerisinde tekrar yağmur yağması halinde bu yağış az bile olsa yine sel tehlikesiyle karşılaşılabileceğini kaydetti.

Sapunas, selin bulaşıcı hastalıklara da neden olabileceğine işaret ederek, sulara karışan tarım ilaçları ve benzin gibi kimyasal maddelerin de kamu sağlığı açısından bir başka tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Dolu yağışını örnek gösteren Sapunas, dolu gibi tarıma zarar veren felaketlerde zararın geçici ve telafinin kolay olduğunu ancak geçen haftaki seldeki gibi topyekun felaketlerde ise telafinin en az 2 ila 3 yıl sürecek uzun vadeli mücadele gerektirdiğini belirtti.

Sapunas, selin tarım arazilerine taşıdığı çöp, taş gibi malzemelerin de arazinin yeniden ekilebilir olabilmesi için temizlenmesinin büyük bir emek gerektirdiğini söyledi.