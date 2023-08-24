Yunanistan'da orman yangınlarına "yetersiz müdahale" protesto edildi

Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Yangın sürecinde, Meriç Bölgesi'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin hukuka aykırı bir şekilde alıkonulup bir araca bağlı bir römorkun içinde tutulduğunu gösteren ve sosyal medyada yayınlanan videonun ardından polis araç sahibini ve beraberindeki iki kişiyi gözaltına aldı.