Yunanistan'da orman yangınlarına "yetersiz müdahale" protesto edildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 6 gündür devam eden orman yangınları ile mücadelede yetersiz kalındığı savunularak eylem düzenlendi. Eylemciler, "Kurbanlara adalet", "İtfaiye güçlendirilsin", "Ormanlar korunsun" yazılı dövizler taşıdı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 6 gündür devam eden orman yangınları ile mücadelede yetersiz kalındığı savunularak eylem düzenlendi.
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) çağrısıyla, kent merkezinde düzenlenen eylemde, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınların 6 gündür kontrol altına alınamadığına işaret edildi.
Eylemcilerin gösteride okudukları bildiride, yangınların kontrolden çıkmasının tek nedeninin iklim krizi olmadığı, bunda itfaiye teşkilatındaki personel sayısı ve araç eksikliğinin de payının büyük olduğu ifade edildi.
Eylemciler, "Kurbanlara adalet", "İtfaiye güçlendirilsin", "Ormanlar korunsun" yazılı dövizler taşıdı.
Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.
Yangın sürecinde, Meriç Bölgesi'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin hukuka aykırı bir şekilde alıkonulup bir araca bağlı bir römorkun içinde tutulduğunu gösteren ve sosyal medyada yayınlanan videonun ardından polis araç sahibini ve beraberindeki iki kişiyi gözaltına aldı.
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