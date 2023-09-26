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Brüksel’de kritik zirve! Azerbaycan-Ermenistan görüşmesinde Fransa ve Almanya da yer aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Brüksel’de kritik zirve! Azerbaycan-Ermenistan görüşmesinde Fransa ve Almanya da yer aldı

AB’den yapılan açıklamaya göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Belçika’nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya geldi. Görüşmede ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un siyasi danışmanı Jens Plötner ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un siyasi danışmanı Emmanuel Bonneau da yer aldı. Görüşmede Azerbaycan’ın antiterör operasyonuna ilişkin de konuşulurken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ’daki Ermeni sivillere insani yardımın ve onların güvenliğinin sağlanmasına dair planları hakkında bilgi verdi.

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