İsrail zulmü bitmiyor! Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi: 11 Filistinli…
İsrail Filistinlilere zulmetmeye devam ediyor. Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler’e karşı direniş gösterileri düzenleyen Filistinliler İsrail güçlerinin kurşunlarına hedef oluyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında gösteri yapanlara ateş açması sonucu 11 Filistinli yaralandığını duyurdu.
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına karşı Filistinlilerin düzenlediği gösterilerin 10'uncu gününde de İsrail güçleri şiddette sınır tanımıyor. Filistinlilere gerçek kurşunlarla ateş ederek Gazze üzerine bombardıman yağdıran İsrail güçleri 11 kişiyi daha yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın, Gazze Şeridi sınırında gerçekleştiği belirtildi.
11 FİLİSTİNLİ DAHA YARALANDI
Kurşunlara hedef olan 11 Filistinlinin yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda göstericinin de gazdan etkilendiği ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı kaydedildi.
Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen ihlalleri protesto etmek için 10 gündür gösteriler düzenliyor.
Gazze Sağlık Bakanlığından 24 Eylül'de yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, Gazze'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu yaralananların sayısının 6'ya yükseldiği duyurulmuştu.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadına ait iki gözetleme noktasını vurduğu bildirildi.
GAZZE'Yİ BOMBALADIĞINI DUYURMUŞTU
İsrail ordusu önceki gün de, Gazze sınırındaki gösterilerin akabinde Hamas'a ait bir gözetleme noktasını bombaladığını duyurmuştu.
İsrail ordusuna ait askeri uçaklarının 24 Eylül'de de, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda Hamas'a ait iki noktayı bombaladığı belirtilmişti.
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