İsrail zulmü bitmiyor! Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi: 11 Filistinli…

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına karşı Filistinlilerin düzenlediği gösterilerin 10'uncu gününde de İsrail güçleri şiddette sınır tanımıyor. Filistinlilere gerçek kurşunlarla ateş ederek Gazze üzerine bombardıman yağdıran İsrail güçleri 11 kişiyi daha yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayın, Gazze Şeridi sınırında gerçekleştiği belirtildi.