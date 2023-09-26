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ABD Başkanı Joe Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu! Uçaktan inerken...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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ABD Başkanı Joe Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu! Uçaktan inerken...

ABD Başkanı Joe Biden, Michigan ziyareti sırasında büyük bir kaza geçirmekten son anda kurtuldu. Başkanlık uçağı Air Force One'ın merdivenlerinden inen Biden'ın ayağı kaldı. Kısa sürede dengesini toparlayıp yoluna devam eden Biden, kameralara böyle yansıdı...

Başkanlık uçağı Air Force One ile Michigan'a gelen Biden, uçağın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu. Son anda dengesini sağlayan Biden, merdivenlerden inerek kendisini karşılayanlar ile selamlaştı.



ABD TARİHİNDE İLK KEZ BİR BAŞKAN GREV HATTINA KATILACAK
Biden'ın Wayne County'da grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) üyeleriyle bir araya geldi. ABD tarihinde ilk kez bir başkan grev hattına katıldı.



BİDEN DAHA ÖNCEDE BİR ÇOK KEZ DÜŞMÜŞTÜ
Biden, en son 1 Haziran'da Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken ayağının kum torbasına takılması sonucu yere düşmüştü. Biden'ın kazada yara almadığı ifade edilmişti.

Biden, geçtiğimiz yıl ise Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinden düşmüştü. Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

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