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İsrail zulmü bitmiyor! Gazze sınırında 2 Filistinli yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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İsrail zulmü bitmiyor! Gazze sınırında 2 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Önceki gün İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait bazı noktaları hedef alan hava saldırısı düzenlemişti.

Filistin'de İsrail zulmü artarak devam ediyor.

Gazze'de aşırı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için Filistinlilerin düzenlediği gösterilerin 7 gününde, İsrailliler zulmetmeye devam ediyor.

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

Gazze sınırı yakında toplanan Filistinliler araç lastiği yakarak, İsrail tarafına ses bombası atarken İsrail güçleri, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştı.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı sırasında yaralanan 2 Filistinli Eş-Şifa Hastanesine kaldırıldı. Gaz bombasından etkilenenler ise ayakta tedavi edildi.

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 7 gündür İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliyor.
Gazze'nin doğusunda gösterilerin başladığı günden bu yana İsrail ordusu, protestoculara müdahale için sınıra ağır silahlı birlikler ile keskin nişancılar konuşlandırdı.

24 SAATTE 6 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Günlerdir devam eden mücadelede İsrail güçleri 24 saat içinde 5'i işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere 6 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail’de Filistinliler katlediliyor!
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