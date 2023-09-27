Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan şok açıklama! ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in cezası ölüm

"CEZASI ÖLÜM OLMALI"

Medyada çıkan haberlere göre, Milley'in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaştı.