Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan şok açıklama! ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in cezası ölüm
Eski ABD Başkanı Donald Trump kendisinin arkasından iş çevirdiğini iddia ettiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley hakkında şoke eden bir açıklamaya imza attı. Milley’in ölüm cezasını hak ettiğini savunan Trump, "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin’i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu ay sonu emekliye ayrılacak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in ölüm cezasını hak edecek bir iş yaptığını öne sürdü.
Trump, sosyal medya platformundan Milley'in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirdi.
Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.
ÇİNLİ YETKİLİLERE BİLDİRMİŞTİ
Orgeneral Milley, Eylül 2021'de Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkan olarak son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.
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