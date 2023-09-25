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İsrail’den küstah duyuru: Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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İsrail’den küstah duyuru: Gazze’de Hamas’a ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenlendi

Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler’e karşı Filistinlilerin intifada hareketi devam ediyor. Filistinlilere şiddet uygulayan İsrail ordusu direnişin 9. gününde de Gazze’ye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Gazze sınırında Filistinlilerin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için düzenlediği gösteriler bugün de devam etti.

Gazze sınırı yakınında toplanan Filistinliler lastik yaktı ve İsrail tarafına ses bombası attı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda Filistinli gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, Gazze sınırından, İsrail'e atılan "yanan balonlar"a ve günlerdir devam eden gösterilere karşılık silahlı bir insansız hava aracıyla (SİHA) Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasının vurulduğu ifade edildi.

Vurulan noktanın, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze'nin doğu sınırını gözetlemek için kullanılıyordu.

YARALANAN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Gazze Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, Gazze'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu yaralananların sayısının 6'ya yükseldiği duyurulmuştu.

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