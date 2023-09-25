İsrail’den küstah duyuru: Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenlendi
Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler’e karşı Filistinlilerin intifada hareketi devam ediyor. Filistinlilere şiddet uygulayan İsrail ordusu direnişin 9. gününde de Gazze’ye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Gazze sınırında Filistinlilerin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için düzenlediği gösteriler bugün de devam etti.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Açıklamada, Gazze sınırından, İsrail'e atılan "yanan balonlar"a ve günlerdir devam eden gösterilere karşılık silahlı bir insansız hava aracıyla (SİHA) Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasının vurulduğu ifade edildi.
Vurulan noktanın, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze'nin doğu sınırını gözetlemek için kullanılıyordu.
YARALANAN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Gazze Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, Gazze'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu yaralananların sayısının 6'ya yükseldiği duyurulmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...
- Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Evlilik kredisi kimlere ne zaman, ne kadar verilecek?
- GSB KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurtları ne zaman, kaç gün sonra açılacak? KYK yurt ücretleri, özellikleri...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?