İsrail’den küstah duyuru: Gazze’de Hamas’a ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenlendi

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, Gazze sınırından, İsrail'e atılan "yanan balonlar"a ve günlerdir devam eden gösterilere karşılık silahlı bir insansız hava aracıyla (SİHA) Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme noktasının vurulduğu ifade edildi.