Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığı bölge ekonomisinin ateşini yakacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattında günlük 1,5 milyon, yıllık ise 0,5 milyar metreküp doğal gaz ticareti yapılması planlanıyor. Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak proje sayesinde bölgede birçok girişim ve yatırımın da önü açılacak.
Türkiye-Azerbaycan Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin hayata geçmesi ile birlikte Nahcivah'ın gereksinimi olan gazın tamamı karşılanmış olacak.
Hatta günlük 1,5 milyon, yıllık ise 0,5 milyar metreküp doğal gaz ticaretinin planlanıyor. Ancak hattın teknik kapasitesi 3 milyar metreküp e çıkabilecek.
2 HAT VANASI İSTASYONU VE BİR ÖLÇÜM İSTASYONU
Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın son noktası olan mevcut Iğdır Pig İstasyonu sahası içerisinde gerçekleştirilecek.
Boru hattı, belli bir amaç doğrultusunda özel makineler kullanılarak güvenli bir şekilde delinmesi işlemi anlamına gelen "hot-tap işlemi" ile başlayacak ve Dilucu Pig ve Ölçüm İstasyonu sonrasında sona erecek.
Proje,Iğdır Pig ve Dilucu Pig olmak üzere 2 pig istasyonu, Taşburun ve Aralık Hat Vanası İstasyonu olmak üzere 2 hat vanası istasyonu ve bir ölçüm istasyonuyla birlikte yaklaşık 80 bin 150 metre uzunluğunda olacak.
NİYET PROTOKOLÜ İMZALANDI
Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzaladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması"na imza koydu.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında işbirliğini içeren anlaşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?
- 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri... MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌
- Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…