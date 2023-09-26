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Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığı bölge ekonomisinin ateşini yakacak!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Türkiye-Azerbaycan enerji ortaklığı bölge ekonomisinin ateşini yakacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattında günlük 1,5 milyon, yıllık ise 0,5 milyar metreküp doğal gaz ticareti yapılması planlanıyor. Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak proje sayesinde bölgede birçok girişim ve yatırımın da önü açılacak.

Kafkasya ile Türkiye arasında kritik ve en önemli geçiş noktasında bulunan, 500 bine yakın nüfusa sahip stratejik konumdaki Nahçıvan'da yıllık yaklaşık 500 milyon metreküp doğal gaz tüketiliyor.

Türkiye-Azerbaycan Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin hayata geçmesi ile birlikte Nahcivah'ın gereksinimi olan gazın tamamı karşılanmış olacak.

Hatta günlük 1,5 milyon, yıllık ise 0,5 milyar metreküp doğal gaz ticaretinin planlanıyor. Ancak hattın teknik kapasitesi 3 milyar metreküp e çıkabilecek.

2 HAT VANASI İSTASYONU VE BİR ÖLÇÜM İSTASYONU

Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın son noktası olan mevcut Iğdır Pig İstasyonu sahası içerisinde gerçekleştirilecek.

Boru hattı, belli bir amaç doğrultusunda özel makineler kullanılarak güvenli bir şekilde delinmesi işlemi anlamına gelen "hot-tap işlemi" ile başlayacak ve Dilucu Pig ve Ölçüm İstasyonu sonrasında sona erecek.

Proje,Iğdır Pig ve Dilucu Pig olmak üzere 2 pig istasyonu, Taşburun ve Aralık Hat Vanası İstasyonu olmak üzere 2 hat vanası istasyonu ve bir ölçüm istasyonuyla birlikte yaklaşık 80 bin 150 metre uzunluğunda olacak.

NİYET PROTOKOLÜ İMZALANDI

Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması"na imza koydu.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında işbirliğini içeren anlaşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı.

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