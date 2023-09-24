24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze’yi bombaladı! Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 kişi yaralandı

İsrail Gazze’yi bombaladı! Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 kişi yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
ABONE OL
İsrail Gazze’yi bombaladı! Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 kişi yaralandı

Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler’e karşı Filistinliler 8 gündür mücadeleye devam ediyor. İsrail güçleri Filistinlere zulüm üstüne zulüm uygularken bir taraftan da abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda Hamas'a bombalar yağdırdı.

İsrail ordusuna ait askeri uçaklar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda Hamas'a ait iki noktayı bombaladı. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin El-Bureyc ve Cebaliye bölgelerinde Hamas'a ait iki gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi.

SALDIRIYI DOĞRULADI

Hedef alınan noktalar, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından Gazze'nin doğu sınırını gözetlemek için kullanılıyor. Hamas konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmazken İsrail ordusundan yapılan bilgilendirmede, söz konusu saldırı doğrulandı.

Bilgilendirmede, "İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, şiddetli ayaklanmaların yaşandığı Bureyc ve Cebaliye bölgelerinde Hamas'a ait iki askeri noktayı bombaladığı" belirtildi. Ayrıca, "kargaşanın yaşandığı bölgeden Gazze sınırındaki güvenlik çiti yakınındaki askeri güçlere de ateş açıldığı" öne sürüldü.

3 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail güçleri gösteriye, gerçek ve plastik kaplı mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, sahada görev yapan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, müdahale sırasında kullandığı göz yaşartıcı gazdan onlarca kişi etkilendi. Gazdan etkilenenlere müdahale olay yerinde yapıldı.

İsrail zulmü bitmiyor: Gerçek mermilerle...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA