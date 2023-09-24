İsrail Gazze’yi bombaladı! Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 kişi yaralandı
Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler’e karşı Filistinliler 8 gündür mücadeleye devam ediyor. İsrail güçleri Filistinlere zulüm üstüne zulüm uygularken bir taraftan da abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda Hamas'a bombalar yağdırdı.
SALDIRIYI DOĞRULADI
Hedef alınan noktalar, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından Gazze'nin doğu sınırını gözetlemek için kullanılıyor. Hamas konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmazken İsrail ordusundan yapılan bilgilendirmede, söz konusu saldırı doğrulandı.
Bilgilendirmede, "İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, şiddetli ayaklanmaların yaşandığı Bureyc ve Cebaliye bölgelerinde Hamas'a ait iki askeri noktayı bombaladığı" belirtildi. Ayrıca, "kargaşanın yaşandığı bölgeden Gazze sınırındaki güvenlik çiti yakınındaki askeri güçlere de ateş açıldığı" öne sürüldü.
3 FİLİSTİNLİ YARALANDI
İsrail güçleri gösteriye, gerçek ve plastik kaplı mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, sahada görev yapan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, müdahale sırasında kullandığı göz yaşartıcı gazdan onlarca kişi etkilendi. Gazdan etkilenenlere müdahale olay yerinde yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerel seçimler ne zaman 2024? Yerel seçim tarihi belli oldu mu? YSK'dan tarih açıklaması...
- Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? 24 Eylül 2023 TRT1 yayın akışı!
- Yalı Çapkını Seyran'ın yıllar önceki hali! Afra Saraçoğlu'na estetikli diyenler haklı çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...
- E-DEVLET KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI | KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? Başvurular ne zaman başlıyor? GSB son duyurular...
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?
- İbn-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Bu 2 baharat bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam tüketirseniz...
- BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! 24 Eylül 2023 Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ayın kaçında yatar?
- AÖL sınavları nasıl, online mı olacak 2023? MEB Açık Lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi olacak?
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar? TCKN numarasına göre...
- Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? 2023-2024 İOKBS bursluluk paraları ne kadar, kaç TL oldu?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?