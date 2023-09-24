İsrail Gazze’yi bombaladı! Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 kişi yaralandı

SALDIRIYI DOĞRULADI

Hedef alınan noktalar, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından Gazze'nin doğu sınırını gözetlemek için kullanılıyor. Hamas konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmazken İsrail ordusundan yapılan bilgilendirmede, söz konusu saldırı doğrulandı.