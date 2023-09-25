Fransız vekilin itirafı salonda şok etkisi yarattı: ‘Mutlak güç Türkiye’ | AB’ye ateş püskürdü

"ERDOĞAN İKİ ŞEYDEN GÜÇ ALIYOR"

Türkiye'nin Balkanlar ve Afrika'da da Avrupa'nın çıkarlarına karşı hareket ettiğini hatırlatan Mariani, Batı'nın Türkiye'ye karşılık veremediğini söylerken sızlanmalarının da boşuna olduğunu vurguladı.

Mariani, son olarak, "AB, Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döküyor fakat Erdoğan iki şeyden güç alıyor: Bizim güç kaybımız ve körlüğümüz." dedi.