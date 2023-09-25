Fransız vekilin itirafı salonda şok etkisi yarattı: ‘Mutlak güç Türkiye’ | AB’ye ateş püskürdü
Türkiye'nin dış politikalardaki başarısı ve artan uluslararası nüfuzu Avrupa Parlamentosu’nda krize yol açtı. Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Fransız Milletvekili Thierry Mariani, Başkan Erdoğan’ın başarılarından söz ederken Batı’yı resmen yaylım ateşine tuttu. Başkan Erdoğan'ın gerçek bir devlet başkanı olduğunu vurgulayan Mariani, Batı’nın başarısızlıklarının Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’nin mutlak gücünü beslediğini söyledi.
Türkiye'nin dış politikalardaki başarısı ve artan uluslararası nüfuzu dikkat çekmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Fransız Milletvekili Thierry Mariany, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf ederken Avrupa Birliği'ne de adeta ateş püskürdü.
Mariani, "Avrupa halkları Türkiye'yi AB'de istemiyor ve Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılmasını da istemiyorlar." şeklinde konuştu ve Türkiye'nin AB'ye asla üye olamayacağını söyledi.
"TÜRKİYE'NİN MİRASI AVRUPA RUHUNDAN FARKLI"
Türkiye'nin büyük bir uygarlığın mirasçısı olduğunu söyleyen Mariani, bu mirasın Avrupa ruhundan farklı olduğunu söyledi ve "Kimlik önemlidir. Politika da önemlidir." dedi.
"ERDOĞAN GERÇEK BİR DEVLET BAŞKANI"
Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinde "Batı'nın desteklediği adaylara karşı büyük bir zafer kazandığını" söyleyen Mariani, şöyle konuştu:
Şimdi güçlenmiş bir Başkan Erdoğan ile karşı karşıyayız. İlk olarak 2016 olaylarının ardından güçlendi. Geçtiğimiz mayıs ayında Batı'nın desteklediği tüm muhalefetlerin adayını yenerek güçlenen ve şimdi de Ukrayna'daki rolü ile uluslararası nüfuzunu artıran ve bizim çatışmadaki ideolojik politikamızla güçlenen Erdoğan'ın gerçek bir devlet başkanı olduğunu birçokları anlamıyor.
"AVRUPA'NIN BAŞARISIZLIKLARI TÜRKİYE'Yİ BESLİYOR"
Mariani, Türkiye'nin her zaman kendi çıkarlarını diğer ülkelerin önünde tuttuğunu ve muğlak açıklamalara fırsat bırakmadığını söylerken Ankara'nın güç projeleri ile uluslararası rolünü artırmaya devam ettiğini belirtti. Öte yandan Avrupa'nın başarısızlıkları ile Türkiye'yi beslediğini söyledi.
Avrupa'nın Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimde resmen üç maymunu oynadığını söyleyen Mariani, Türkiye'nin Suriye'de PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlara ise ses çıkarmadıklarına dikkat çekti.
"ERDOĞAN İKİ ŞEYDEN GÜÇ ALIYOR"
Türkiye'nin Balkanlar ve Afrika'da da Avrupa'nın çıkarlarına karşı hareket ettiğini hatırlatan Mariani, Batı'nın Türkiye'ye karşılık veremediğini söylerken sızlanmalarının da boşuna olduğunu vurguladı.
Mariani, son olarak, "AB, Türkiye'nin mutlak gücü karşısında gözyaşı döküyor fakat Erdoğan iki şeyden güç alıyor: Bizim güç kaybımız ve körlüğümüz." dedi.
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