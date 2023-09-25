ABD Başkanı Biden ile Trump arasında kıyasıya çekişme! 2024 başkanlık seçimleri için yapılan son ankette 9 puan fark attı

Söz konusu ankette, Biden'ın ekonomi ve göçmenlik politikalarına kamuoyu desteği de düşük çıktı. Katılımcıların sadece yüzde 37'si Biden'ın iş performansını onaylarken, yüzde 56'si ise Başkan'a negatif not verdi. Anketteki yetişkinlerin yüzde 44'ü, Biden yönetimi boyunca finansal olarak daha da kötüleştiklerini belirtti.