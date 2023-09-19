19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Paşinyan’dan bomba iddia! Rusya’yı suçladı: Operasyonu bize bildirmedi

Paşinyan’dan bomba iddia! Rusya’yı suçladı: Operasyonu bize bildirmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
ABONE OL
Paşinyan’dan bomba iddia! Rusya’yı suçladı: Operasyonu bize bildirmedi

Tüm uyarılara rağmen Ermenistan’ın provokasyonları sonucu Azerbaycan antiterör operasyonu için düğmeye bastı. Azerbaycan topraklarından çekilmesi için Ermenistan’a yönelik yapılan operasyon başta Fransa olmak üzere Batılı ülkelere korku salarken Paşinyan, Rusya’yı hedef gösterdi. Rusya’nın Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü. Öte yandan Başkan Erdoğan ABD zirvesi öncesi Karabağ'daki Ermeni provokasyonuyla ilgili 4'lü zirve teklifinde bulunduklarını açıklamıştı.

Ermenilerce gerçekleştirilen provokasyonlar sonrası Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan'dan peş peşe açıklamalar gelirken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, "Operasyonun ana hedefleri neredeyse tamamlandı." dedi.

PAŞİNYAN: KABUL EDİLEMEZ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesini, büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen iç ve dış güçler olduğunu belirterek, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.
Paşinyan, Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatı sonrasında sosyal medyadaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Halihazırda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınır hattında durumun sakin olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatıyla Ermenistan'ı savaşa çekmek amacında olduğunu iddia etti.

ASKERİ OPERASYONLARA KARIŞMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ermenistan'ın bölgedeki askeri operasyonlara karışmadığını iddia eden Paşinyan, "Önceden söylediğim ve şimdi de söyleyeceğim üzere bu operasyonun asıl ve temel hedefi ile amacı Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri operasyonlara dahil etmektir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum." iddiasında bulundu.

RUSYA'YI İŞARET ETTİ "BİZE BİLGİ VERMEDİ"

Paşinyan, Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü. Ermenistan'ı büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen bir dizi iç ve dış güç olduğu iddiasında bulunan Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemez." ifadesini kullandı.

4'LÜ ZİRVE TEKLİFİ

Bilindiği gibi Başkan Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi Karabağ'daki Ermeni provokasyonuyla ilgili 4'lü zirve teklifinde bulunduklarını açıklamıştı. Erdoğan, "Henüz olumlu veya olumsuz bir dönüş olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan’dan Fransa’ya yanıt: Uzak dur!
Azerbaycan’dan Karabağ’a operasyon
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA