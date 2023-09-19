Paşinyan’dan bomba iddia! Rusya’yı suçladı: Operasyonu bize bildirmedi

ASKERİ OPERASYONLARA KARIŞMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ermenistan'ın bölgedeki askeri operasyonlara karışmadığını iddia eden Paşinyan, "Önceden söylediğim ve şimdi de söyleyeceğim üzere bu operasyonun asıl ve temel hedefi ile amacı Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri operasyonlara dahil etmektir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum." iddiasında bulundu.