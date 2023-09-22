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Azerbaycan'ın 24 saatteki zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Paşinyan'ı 'hain' ilan ettiler
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 24 saatte elde ettiği zaferin yankıları devam ederken, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ortalık karıştı. Başbakan Paşinyan'ı 'hain' ilan eden protestocular polisle çatışırken, muhalefet gösterilerin Paşinyan istifa edene kadar devam edeceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 22.09.2023 09:48Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 09:48