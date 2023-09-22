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Azerbaycan'ın 24 saatteki zaferi Ermenistan'ı karıştırdı! Paşinyan'ı 'hain' ilan ettiler

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 24 saatte elde ettiği zaferin yankıları devam ederken, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ortalık karıştı. Başbakan Paşinyan'ı 'hain' ilan eden protestocular polisle çatışırken, muhalefet gösterilerin Paşinyan istifa edene kadar devam edeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 09:48
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Azerbaycan’ın 24 saatteki zaferi Ermenistan’ı karıştırdı! Paşinyan’ı ’hain’ ilan ettiler

Azerbaycan Karabağ bölgesinde başlattığı anti terör operasyonunda büyük bir zafere imza attı. Ermeni ayrılıkçıların ateşkes için silah bırakmasından sonra Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri dün Azerbaycan'ın Yevlah kentinde azeri yetkililerle bir araya geldi ve diyalog süreci başladı.

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Azerbaycan’ın 24 saatteki zaferi Ermenistan’ı karıştırdı! Paşinyan’ı ’hain’ ilan ettiler

ERMENİSTAN'DA TANSİYON ZİRVEYE TIRMANDI

Dünya Azerbaycan'ın 24 saatte elde ettiği zaferi konuşurken, Ermenistan'da tansiyon zirveye tırmandı. Ermenistan muhalefeti hükümetin Ermenistan yanlısı ayrılıkçılara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Paşinyan'ın istifasını isterken, Paşinyan karşıtı gösteriler dün üçüncü gününde de devam etti.

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Azerbaycan’ın 24 saatteki zaferi Ermenistan’ı karıştırdı! Paşinyan’ı ’hain’ ilan ettiler

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI: "PAŞİNYAN İSTİFA EDENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Başkent Erivan'da yürüyüş yapan Paşinyan karşıtları, meclis binası önünde toplandı. Hükümet binasını koruyan polise şişe ve taş atan göstericiler, polisle çatıştı.

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Azerbaycan’ın 24 saatteki zaferi Ermenistan’ı karıştırdı! Paşinyan’ı ’hain’ ilan ettiler

Polis memurları resmi binaları korumak için ses bombası kullanırken, çıkan arbedede bazı gösteriler gözaltına aldı. Kaç kişinin gözaltına alındığına dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

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Azerbaycan’ın 24 saatteki zaferi Ermenistan’ı karıştırdı! Paşinyan’ı ’hain’ ilan ettiler

Muhalefet liderleri Paşinyan'ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.