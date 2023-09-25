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Haberler Dünya Haberleri ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonda DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonda DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Suriye’nin kuzeyinde yapılan operasyonda DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı

Son dakika haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonda DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandığını duyurdu.

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