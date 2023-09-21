ABD Başkanı Biden, Silva’nın elini sıkmadı! Sinirlenen Brezilya Başkanı el hareketiyle tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantıları sırasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile New York'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider, bir basın toplantısı düzenledi.

Ancak basın toplantısının sonunda iki lider el sıkışmadı. Bu durum, Lula da Silva'nın dikkatini çekti ve sinirlendi.