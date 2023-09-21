ABD Başkanı Biden, Silva'nın elini sıkmadı! Sinirlenen Brezilya Başkanı el hareketiyle tepki gösterdi
Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantıları sırasında bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası Biden, Silva'nın elini sıkmadan kürsüden ayrıldı. Biden'ın kendisini görmezden gelmesine sinirlenen Silva, el hareketiyle tepki gösterdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantıları sırasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile New York'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider, bir basın toplantısı düzenledi.
Ancak basın toplantısının sonunda iki lider el sıkışmadı. Bu durum, Lula da Silva'nın dikkatini çekti ve sinirlendi.
Biden'ın elini sıkmaması üzerine Lula da Silva, el hareketleriyle tepkisini gösterdi.
Neden böyle bir davranışta bulunduğu tam olarak bilinmese de iki farklı görüş bu olaya ilişkin olarak ortaya atıldı.
Birinci görüşe göre, Biden'ın Lula'nın elini bilerek sıkmadığı şeklindeydi.
Diğer bir görüş ise, Biden'ın yaşının ilerlemesi nedeniyle zaman zaman garip davranışlar sergilediği ve bu davranışların bir örneği olarak el sıkışmayı unuttuğu şeklindeydi.
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