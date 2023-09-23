Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den Batı'ya ayar: Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz
ABD’deki BM Genel Kurulu'nda konuşan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Batı'ya adeta Başkan Erdoğan’ın ifadesiyle sık sık gündem gelen 'One Minute' şoku yaşattı. Bakan Dussey, "Üstenci tavrınızdan yorulduk, halkımızı, idarecilerimizi aşağılamanızdan yorulduk, küçümseyici tavrınızdan yorulduk, kibrinizden bıktık. Bıktık, bıktık ve bıktık." sözleriyle isyan bayrağı açtı. Dussey bununla da yetinmedi ve "Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir ana tanıklık etti.
BATI'YA TOKAT GİBİ SÖZLER
Afrika'yı sömürgesi sanan Batı'ya Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tokat gibi mesajlar verdi.
TOGO DA "ONE MİNUTE" DEDİ
Dussey, Batı'ya adeta Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle sık sık gündem gelen 'One Minute' şoku yaşattı.
"KİM OLUYORSUNUZ SİZ..."
'Sizin köleniz değil, ortağınız olmak istiyoruz.' çıkışını yapan Dussey, ''Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz, kim oluyorsunuz ki bizi böyle aşağılayabiliyorsunuz?'' dedi.
"KİBRİNİZDEN BIKTIK"
Sık sık Batılı sömürgeci sözde devletlerin Afrika'ya karşı üstenci tavrını tekrarladığını ifade eden Bakan Dussey, ''Üstenci tavrınızdan yorulduk, kamuoyumuzu, halkımızı, idarecilerimizi aşağılamanızdan yorulduk, küçümseyici tavrınızdan yorulduk, kibrinizden bıktık. Bıktık, bıktık, bıktık'' şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ÖRNEK OLDU
Bu ifadeler BM'de Başkan Erdoğan'ın her defasında dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerine de destek olarak kayıtlara geçti.
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