Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey’den Batı’ya ayar: Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz

TOGO DA "ONE MİNUTE" DEDİ

Dussey, Batı'ya adeta Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle sık sık gündem gelen 'One Minute' şoku yaşattı.

"KİM OLUYORSUNUZ SİZ..."

'Sizin köleniz değil, ortağınız olmak istiyoruz.' çıkışını yapan Dussey, ''Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz, kim oluyorsunuz ki bizi böyle aşağılayabiliyorsunuz?'' dedi.