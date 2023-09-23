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Somali’de alçak saldırı! Bomba yüklü kamyon patladı: 13 ölü, 40 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2023
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Somali’de alçak saldırı! Bomba yüklü kamyon patladı: 13 ölü, 40 yaralı

Somali’nin Beledweyne kentinde bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar başkent Magadişu’daki hastanelere nakledilirken ölü sayısının artabileceği bilgisi verildi.

Somali'nin Beledweyne kentinde bomba yüklü bir kamyon infilak etti.

Yerleşim bölgesindeki kontrol noktasında patlayan bomba sonucu aralarında asker ve sivillerin bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Patlamanın etkisiyle birçok binanın yıkıldığı bölgede, yaralılardan 20'sinin durumunun kritik olduğu ve tedavileri için hava yoluyla başkent Magadişu'daki hastanelere nakledildikleri belirtildi.

Ölü sayısının artabileceği bildirildi.

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Saldırı, Somali hükümeti tarafından kentteki terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab'a karşı yapılan operasyonların ardından gelse de, şu ana kadar hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.

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