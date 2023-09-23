Somali’de alçak saldırı! Bomba yüklü kamyon patladı: 13 ölü, 40 yaralı

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Saldırı, Somali hükümeti tarafından kentteki terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab'a karşı yapılan operasyonların ardından gelse de, şu ana kadar hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.