Rusya’dan ABD’ye rest! Türkiye’ye destek mesajı: Moskova, Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerini destekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin'in söylediği gibi, Batı gerçek bir yalan imparatorluğu. Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin bölünmezliği" şeklindeki kurnaz sloganla etki alanını tüm Doğu Yarımküre'ye genişletme girişiminde bulunmasının yayılmacılığının yeni tezahürüdür. Washington bu amaçla kendi kontrolünde AUCUS, ABD - Japonya - Kore Cumhuriyeti üçlüsü, Tokyo - Seul - Canberra - Wellington dörtlüsü gibi askeri ve siyasi mini ittifaklar oluşturuyor ve bu ittifaklara katılan üyelerini, altyapısını Pasifik bölgesine yayan NATO ile pratik işbirliğine çekiyor. Rusya ve Çin'i hedef alan bu girişimlerin açık bir şekilde, ASEAN kapsamında gelişen kapsayıcı bölgesel mimariyi çökertmeye odaklanması, Avrupa'da aşırı ısınan gerilime ek olarak yeni ve patlamaya hazır jeopolitik gerilim ocağını meydana getirme riskini oluşturuyor" dedi.