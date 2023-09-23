Eski İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano hayatını kaybetti

Napolitano, cumhurbaşkanlığında 7 yıllık görev süresini 2013 yılında doldurduğunda İtalya, ciddi mali borç krizi ve seçimlerin ardından hükümet kurulamadığı için siyasi kriz içinde bulunuyordu.

Siyasi krizin bir de cumhurbaşkanlığı seçimiyle derinleşmemesi için sağ ve sol partilerin hep birlikte aday göstermesiyle Napolitano, 2013 yılında bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmişti.

Böylece, Napolitano 1946 yılından bu yana Cumhuriyet ile yönetilen İtalya'da bu göreve ikinci kez seçilen ilk isim olarak tarihe geçmişti.

Giorgio Napolitano'nun ikinci kez seçilmesi, İtalyan ve bazı dış basın yayın organlarında "Re Giorgio (Kral Giorgio)" başlıklarıyla karşılanmıştı.

Napolitano, 2014 yılında ülkede siyasi istikrarın sağlanmasıyla 2015'in başında cumhurbaşkanlığından istifa etmiş ve ikinci 7 yıllık dönemini tamamlamadan görevinden ayrılmıştı.

Napolitano'nun istifasıyla boşalan cumhurbaşkanlığına, o dönem Anayasa Mahkemesi yargıçlarından olan Sergio Mattarella seçilmişti. Mattarella da Napolitano gibi 7 yıllık cumhurbaşkanlığının ilk döneminden sonra 2022'de bu göreve ikinci kez seçilmişti.