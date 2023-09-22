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Azerbaycan Ermenistan'ı 24 saatte nasıl dize getirdi? Türkiye'nin rolüne dikkat çektiler

Azerbaycan'ın Karabağ'da 19 Eylül'de başlattığı antiterör operasyonu 24 saat gibi kısa sürede zaferle sonuçlandı. Ermeni ayrılıkçıların "ateşkes" ilanının ardından Azerbaycanlı ve Ermeni temsilciler masaya oturdu. Gardaş'ın Ermenistan'a karşı kazandığı tarihi Karabağ zaferinin ardından Erivan'ın niçin bir günde pes ettiği merak konusu oldu. Bu durumu 3 farklı nedende değerlendiren uzmanlar, Türkiye'nin rolüne de vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 11:16
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Azerbaycan Ermenistan’ı 24 saatte nasıl dize getirdi? Türkiye’nin rolüne dikkat çektiler

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni zulmünü durdurmak için başlattığı antiterör operasyonu 24 saatin sonunda Ermenistan ayrılıkçılarının silah bırakması ve Bakü'nün tüm taleplerini kabul etmesiyle son buldu.

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Azerbaycan Ermenistan’ı 24 saatte nasıl dize getirdi? Türkiye’nin rolüne dikkat çektiler

Dün ise Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme gerçekleştirildi. Bu tarihi görüşme, Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapıldı.

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Azerbaycan Ermenistan’ı 24 saatte nasıl dize getirdi? Türkiye’nin rolüne dikkat çektiler

Müzakerelere, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer aldı.

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Azerbaycan Ermenistan’ı 24 saatte nasıl dize getirdi? Türkiye’nin rolüne dikkat çektiler

Görüşmenin ana gündemini, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu oluşturdu.

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Azerbaycan Ermenistan’ı 24 saatte nasıl dize getirdi? Türkiye’nin rolüne dikkat çektiler

Öte yandan Ermenistan'ın niçin 24 saate şartları kabul ettiği ise merak konusu oldu. AFP, bu konuyla ilgili uzmanlardan fikir aldığı bir analiz yazısı yayımladı.