Azerbaycan Ermenistan'ı 24 saatte nasıl dize getirdi? Türkiye'nin rolüne dikkat çektiler

Azerbaycan'ın Karabağ'da 19 Eylül'de başlattığı antiterör operasyonu 24 saat gibi kısa sürede zaferle sonuçlandı. Ermeni ayrılıkçıların "ateşkes" ilanının ardından Azerbaycanlı ve Ermeni temsilciler masaya oturdu. Gardaş'ın Ermenistan'a karşı kazandığı tarihi Karabağ zaferinin ardından Erivan'ın niçin bir günde pes ettiği merak konusu oldu. Bu durumu 3 farklı nedende değerlendiren uzmanlar, Türkiye'nin rolüne de vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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