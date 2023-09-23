İrlanda'da ırkçılık skandalı! Minik kızın görüntüleri yürekleri burktu
İrlanda'daki GymSTART jimnastik etkinliklerinde öğrencilere madalyalarını veren bir öğretmenin, önüne siyahi bir öğrenci gelince madalyasını vermeden es geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişinin gözleri önünde dakikalarca kendisine de madalya takılmasını bekleyen küçük kızın çaresiz anları büyük tepki topladı.
Ülkede 2022 Mart ayında düzenlenen bir jimnastik turnuvasında, turnuvaya katılan öğrencilere madalya takıldı. Küçük kız öğrenciler büyük bir hevesle kendilerine sıra gelmesini beklerken siyahi bir öğrenci büyük bir üzüntü yaşadı.
Sıralanmış kız öğrencilere teker teker madalya takan jüri üyesi, siyahi küçük kızı görünce duraksadı. Elindeki madalyaları açmaya çalışıyormuş gibi yapan kadın, önünde durduğu siyahi kızı görmezden geldi. Bir süre durduktan sonra madalya takdimine küçük kızı es geçerek devam eden kadını binlerce kişi şaşkınlıkla izledi.
Şaşıran küçük kız dakikalarca jüri üyesinin dönmesini beklese de hayal kırıklığına uğradı. Görevliler kadını uyarsa da jüri üyesi bunları duymazdan gelip uzaklaştı.
Görüntülerin yeni yayılmasıyla birlikte gündem olan olay sonrası organizatörler bir açıklama yayınladı. Gymnastics Ireland tarafından yapılan açıklamada, "Konuya dair kapsamlı bir soruşturma yürüttük. Yapılan araştırma sonucu olayın kasıtlı olmadığı bulgusuna ulaştık. Yine de yaşananlar için üzüntü duyuyor ve bu talihsiz olay için özür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbrahim Saraçoğlu'ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...
- 1 çay bardağı kireci, pası silip süpürecek! Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalışacak!
- YALI ÇAPKINI 38. bölüm de neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
- Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşebilir! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK'ya koşun! 1989-1993-1998-2000 sigorta girişliler...
- Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 100 ülke sıralamasında öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...
- MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Yarışmadan ayrılacak mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Balık tüketemeyenlere mucize besin! Resmen vücudu omega-3'e doyuruyor! Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı...
- Liselerde ortak sınavlar ne zaman? MEB liselerde ve ortaokullarda ortak sınav tarihleri açıklandı mı?
- Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek 2023? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri...
- Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Bursluluğu kazanan öğrenciler ne zaman para alacak? İlk ödeme takvimi...
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...