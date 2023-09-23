İrlanda’da ırkçılık skandalı! Minik kızın görüntüleri yürekleri burktu

Görüntülerin yeni yayılmasıyla birlikte gündem olan olay sonrası organizatörler bir açıklama yayınladı. Gymnastics Ireland tarafından yapılan açıklamada, "Konuya dair kapsamlı bir soruşturma yürüttük. Yapılan araştırma sonucu olayın kasıtlı olmadığı bulgusuna ulaştık. Yine de yaşananlar için üzüntü duyuyor ve bu talihsiz olay için özür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.