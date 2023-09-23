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İrlanda'da ırkçılık skandalı! Minik kızın görüntüleri yürekleri burktu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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İrlanda’da ırkçılık skandalı! Minik kızın görüntüleri yürekleri burktu

İrlanda'daki GymSTART jimnastik etkinliklerinde öğrencilere madalyalarını veren bir öğretmenin, önüne siyahi bir öğrenci gelince madalyasını vermeden es geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişinin gözleri önünde dakikalarca kendisine de madalya takılmasını bekleyen küçük kızın çaresiz anları büyük tepki topladı.

Dünya çapında artan ırkçılık sık sık kameralara yansıyor. Bir ırkçılık skandalı ise bu kez İrlanda'dan geldi. Sosyal medyada yayınlan görüntülerde bir jüri üyesinin küçücük bir siyahi kız çocuğuna uyguladığı ayrımcılık izleyenleri hem sinirlendirdi hem duygulandırdı.

Ülkede 2022 Mart ayında düzenlenen bir jimnastik turnuvasında, turnuvaya katılan öğrencilere madalya takıldı. Küçük kız öğrenciler büyük bir hevesle kendilerine sıra gelmesini beklerken siyahi bir öğrenci büyük bir üzüntü yaşadı.

Sıralanmış kız öğrencilere teker teker madalya takan jüri üyesi, siyahi küçük kızı görünce duraksadı. Elindeki madalyaları açmaya çalışıyormuş gibi yapan kadın, önünde durduğu siyahi kızı görmezden geldi. Bir süre durduktan sonra madalya takdimine küçük kızı es geçerek devam eden kadını binlerce kişi şaşkınlıkla izledi.

Şaşıran küçük kız dakikalarca jüri üyesinin dönmesini beklese de hayal kırıklığına uğradı. Görevliler kadını uyarsa da jüri üyesi bunları duymazdan gelip uzaklaştı.

Görüntülerin yeni yayılmasıyla birlikte gündem olan olay sonrası organizatörler bir açıklama yayınladı. Gymnastics Ireland tarafından yapılan açıklamada, "Konuya dair kapsamlı bir soruşturma yürüttük. Yapılan araştırma sonucu olayın kasıtlı olmadığı bulgusuna ulaştık. Yine de yaşananlar için üzüntü duyuyor ve bu talihsiz olay için özür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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