20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı

Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2023 19:22
Rusya Savunma Bakanlığı Karabağ'da Rus barış gücüne saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırıda bazı Rus askerlerinin öldüğü bildirildi. Son dakika gelişmesine dair detayları A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu Bakü'den bildirdi.
Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı
Rus barış gücüne Karabağ’da saldırı
Tahran’dan Bakü’ye Karabağ desteği
Tahran'dan Bakü'ye Karabağ desteği
Ukrayna’dan Karadeniz’de yeni koridor!
Ukrayna’dan Karadeniz’de yeni koridor!
A Haber Azerbaycan’da
A Haber Azerbaycan'da
Ermenistan’da bir grup hükümet binasını bastı!
Ermenistan'da bir grup hükümet binasını bastı!
Rusya’ya çağrı: Derhal son ver
Rusya'ya çağrı: Derhal son ver
İşte operasyonun yapıldığı noktalar
İşte operasyonun yapıldığı noktalar
Azerbaycan Milletvekili A Haber’de
Azerbaycan Milletvekili A Haber'de
Ermenistan sırtını kime dayıyor?
Ermenistan sırtını kime dayıyor?
Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da operasyon başlattı
Azerbaycan’dan Karabağ operasyonu
Azerbaycan’dan Karabağ operasyonu
F-35’ler neden düşüyor? Çarpıcı sözler: Gizli...
F-35'ler neden düşüyor? Çarpıcı sözler: Gizli...
Daha Fazla Video Göster