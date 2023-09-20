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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Hak yolumuzda bize destek veriyor

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Giriş: 20.09.2023 01:41
Azerbaycan'ın Ermenistan’a karşı Karabağ'da başlattığı antiterör harekatı sonrası Türkiye ilk andan itibaren Azerbeycan'a tam destek vermişti. Ancak destek Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ABD'deki BM Genel Kurulu'na taşındı. Bu çıkış ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev “Aziz kardeşim, BM'deki konuşmanızda Azerbaycan’a verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." dedi.
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