Sel vuran Libya’da alevler yükseldi! Halk sokaklara indi Derne Belediye Başkanının evini basarak ateşe verdi
Libya’nın Derna kentinde 10 Eylül’de meydana gelen sel felaketi binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yaşanan felaketin ardından protestocular sokaklara indi. Derne kentinden yaşayan yüzlerce kişi yetkililere istifa çağrısı yaparak Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin evini basarak ateşe verdi.
Libya'da sel felaketinin yaşandığı Derne'de yüzlerce kişi, kent merkezindeki Al Sahaba Cami önünde toplanarak, Libyalı yetkilileri protesto etti. Yetkililerden hesap vermelerini isteyen göstericiler, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de aralarında bulunduğu yetkilileri istifaya çağırdı.
"AKILE SENİ İSTEMİYORUZ"
Siyasi olarak parçalanan Libya'da ulusal birlik çağrısı yapan Göstericiler, "Akile seni istemiyoruz. Bütün Libyalılar kardeştir" sloganı attı.
Göstericiler, Derne'de çöken iki baraj ile ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulunurken, Libya'da bulunan iki hükümetinde krizi yönetemediğini ifade etti. Göstericiler ayrıca, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basarak ateşe verdi.
DOĞU LİBYA VE BATI LİBYA
2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede, batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derne'nin bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.
Libya'daki sel felaketinde 11 bin 300 kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi ise kayboldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise çoğu Derne kentinde olmak üzere 38 bin 640'tan fazla kişinin evsiz kaldığını tahmin ediyor.
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