Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatını yasaklayan 3 ülkeye dava!

Açıklamada, "Bazı AB ülkeleri, Ukrayna'dan ürünlerin ithalatını yasaklayamaz. Bu nedenle söz konusu ülkelere yönelik Dünya Ticaret Örgütü nezdinde dava açıyoruz. Aynı zamanda, bu ülkelerin kısıtlamaları kaldıracağını ve mahkeme sürecinin uzun sürmeyeceğini umuyoruz. Dayanışmaya ve çiftçilerin çıkarlarının korunmasına ihtiyacımız var." ifadeleri kullanıldı.