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AFAD Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi! Türk ekipleri etkilenmedi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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AFAD Libya’daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi! Türk ekipleri etkilenmedi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya’ya yardım için giden uluslararası bir ekibin kaza geçirdiğini duyurdu. AFAD ayrıca, Türk ekibinin kazadan etkilenmediğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'ya yardım için giden uluslararası bir ekibin kaza geçirdiğini ancak Türk ekibinin kazadan etkilenmediğini açıkladı.

AFAD, Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekibin yolda kaza geçirdiğini açıkladı. Türk ekiplerinin ise kazadan etkilenmediğini duyuran AFAD, "Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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