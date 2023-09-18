Azerbaycan’dan Ermenistan’a Karabağ çağrısı: Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan topraklarından derhal çekilsin

"TÜM ÖNERİLERİ REDDETMEYE DEVAM EDİYOR"

Katılımcılara, Azerbaycan'ın uluslararası ortaklar aracılığıyla gösterdiği tüm çabalara rağmen Ermenistan ve bu ülkenin Azerbaycan'ın egemen topraklarında kurduğu sözde rejimin normalleşme sürecine zarar vermeye ve gerilimin azaltılmasına yönelik tüm önerileri reddetmeye devam ettiği aktarıldı.

Azerbaycan'ın karşı tarafın provokatif adımlarıyla karşı karşıya kalmasının anlatıldığı brifingde, Karabağ bölgesinde yapılan sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi"nin bu provokasyonlardan biri olduğu kaydedildi.