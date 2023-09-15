İngiltere’den Wagner kararı! Dünyaya duyuruldu

Bakanlıktan 6 Eylül'de yapılan açıklamada, Wagner grubunun 13 Eylül'den itibaren yasaklı örgütler listesine alınması için meclise yasaklama talimatı taslağının sunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Wagner'in yasaklı terör örgütü olarak ilan edilmesi kararında sebep olarak, grubun faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarına yönelik tehditleri ve küresel çapta terörle mücadeleye destek verme amacı gösterilmişti.