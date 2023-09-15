İnsanlık tarihinin kara lekesi Fransız basını! Libya'daki sel felaketiyle alay ettiler
Fransa basını, Müslümanların kırmızı çizgilerine ve kutsallarına sözde "ifade özgürlüğü" adı altında onlarca kez alçakça saldırdı. Başta Charlie Hebdo olmak üzere İslam coğrafyalarında büyük gerilimlere yol açan Fransız medyası yine büyük bir skandala daha imza attı. Libya'da meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketiyle alay etmeye kalkışan Liberation gazetesi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti.
Fransız basınının İslam düşmanlığı sel ve deprem gibi binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketlerde de devam ediyor. Fransız Liberation gazetesi, Libya'daki sel hakkında paylaştığı karikatür ile tepki çekti.
İslamofobi'nin kasıtlı olarak önünün açıldığı Fransa'da, Liberation gazetesinin Fas'taki deprem ve Libya'daki selle ilgili karikatürleri dikkat çekti.
MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI BİTMİYOR
Charlie Hebdo başta olmak üzere birçok dergi ve gazete İslam dünyası ve Müslümanlar hakkında skandal yayınlara imza atmışlardı.
Fransa'da artan İslamofobi, Libya'daki selde de ortaya çıktı.
Binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi hakkında paylaşılan karikatürde, "Yıkıcı sel, Libya'daki her şeyi silip süpürdü" ifadelerine yer verdi.
Karikatürde elinde gazete tutan kişinin "kesinlikle her şey mi?" ifadesi gündem oldu.
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