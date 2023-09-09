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Wagner lideri Prigojin hakkında şok iddia! “Aslında ölmedi o adada saklanıyor”

Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı darbe girişiminde bulunan Rus para asker grubu Wagner lideri Prigojin, 24 Ağustos'ta medyana gelen uçak kazasında öldüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Ölüm haberi Rusya tarafından doğrulanırken Londra merkezli bir kuruluştan birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği ve Wagner liderinin yaşıyor olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Öne sürülen iddiaları Moskova kaynakları da destekledi. Açıklamalar, Prigojin'in aslında ölmediği bir adada saklandığı yönünde oldu.

Giriş Tarihi: 09.09.2023 19:26
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Wagner lideri Prigojin hakkında şok iddia! “Aslında ölmedi o adada saklanıyor”

Wagner lideri ve bir dönem Putin'in en yakın adamı olarak bilinen Prigojin'in Rusya Devlet Başkanı'na karşı düzenlediği isyan hareketinden 2 ay sonra uçak kazası geçirerek hayatını kaybetmesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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Wagner lideri Prigojin hakkında şok iddia! “Aslında ölmedi o adada saklanıyor”

Uğruna isyanların başlatıldığı Prigojin'in ölümü hakkında çokça söylentiler çıkarken Rus kaynakları ölümünü doğrulamıştı.

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Wagner lideri Prigojin hakkında şok iddia! “Aslında ölmedi o adada saklanıyor”

İntikam aldığı öne sürülen Putin'in de Prigojin için düzenlenen cenaze törenine katılmaması tüm şüpheleri doğrular nitelikte olmuştu. Ancak tüm bunlara rağmen Wagner liderinin ölümü şaibesini korudu.

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Wagner lideri Prigojin hakkında şok iddia! “Aslında ölmedi o adada saklanıyor”

2019'DAKİ ÖLÜM OYUNUNU HATIRLATTI

Prigojin'in geçirdiği uçak kazası ve ölümü 2019 yılındaki ölüm oyununu hatırlatırken İngiliz kaynaklarından "Uçakta Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı ancak birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor" iddiası gündeme bomba gibi oturdu.

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Wagner lideri Prigojin hakkında şok iddia! “Aslında ölmedi o adada saklanıyor”

Moskova'nın ajan ve diplomat yetiştiren prestijli okulu, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) görev yapmış olan Solovey'in açıklamaları da tüm bu iddiaları destekler nitelikte oldu.