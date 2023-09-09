Wagner lideri Prigojin hakkında şok iddia! “Aslında ölmedi o adada saklanıyor”

Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı darbe girişiminde bulunan Rus para asker grubu Wagner lideri Prigojin, 24 Ağustos'ta medyana gelen uçak kazasında öldüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Ölüm haberi Rusya tarafından doğrulanırken Londra merkezli bir kuruluştan birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği ve Wagner liderinin yaşıyor olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Öne sürülen iddiaları Moskova kaynakları da destekledi. Açıklamalar, Prigojin'in aslında ölmediği bir adada saklandığı yönünde oldu.

Giriş Tarihi: 09.09.2023 19:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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