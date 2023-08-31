Wagner, Prigojin’in son görüntülerini yayınladı: Ben Afrika’dayım! Mezarına gelen kadın kim?

HAYATTA OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN ÇEKMİŞ

Gray Zone'un herhangi bir yorum yapmadan yayınladığı videoda 62 yaşındaki Prigojin üzerinde askeri kıyafetlerle bir aracın içinde seyahat ederken görülüyor.

Videoyu hayatta olup olmadığını tartışanlar için çektiğini belirten Wagner lideri, "Ağustos'un ikinci yarısındayız ve ben Afrika'dayım. Nasılım? Beni yok etmeyi düşünen, özel hayatımı, kazancımı tartışmayı sevenlerin söylediklerinin aksine aslında her şey yolunda." diyor.