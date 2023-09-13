Dünyanın merakla beklediği görüşme! Kim ile el sıkışan Putin doğruladı: Bu nedenle uzay üssüne geldik!

Kim Jong-un Rus mevkidaşına "Yoğun programının arasında beni davet ettiğin için teşekkür ederim" derken, Vladimir Putin ise "Seni gördüğüme memnun oldum" yanıtını verdi. Devamında, "Burası bizim yeni uzay üssümüz" diyerek Vostoçni'yi tanıttı.

İKİ KEZ BAŞARISIZ OLDU

Gazeteciler Rusya lideri Putin'e Moskova'nın Pyongyang yönetimine uydu inşasında yardım edip etmeyeceğini sordu. Putin, "Bu nedenle Vostoçni Uzay Üssü'ne geldik" yanıtını verdi.

BBC, Kuzey Kore'nin önceki yıllarda dünya yörüngesine iki kez casus uydu yerleştirmeyi denediğini ancak iki seferde de başarısız olduğunu hatırlatıyor.

DÜNYA MERAKLA BEKLİYORDU

Uzay üssünde ziyareti takip eden gazetecilerin bir diğer sorusu, dünyanın yanıtını merakla beklediği silah ticaretiydi. Vladimir Putin'e konuğuyla birlikte silah tedariki ya da askeri işbirliğini masaya yatırıp yatırmayacakları soruldu. Rusya lideri, tüm konuların görüşüleceğini söyleyerek ilk kez Moskova'nın Kuzey Kore'den silah isteyeceğini doğruladı.

Putin ve misafiri Kim gelişmiş uzay üssünü gezdi, ardından heyetler arası resmi görüşmeler başladı.