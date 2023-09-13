Dünyanın merakla beklediği görüşme! Kim ile el sıkışan Putin doğruladı: Bu nedenle uzay üssüne geldik!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kim Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.
Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.
Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.
Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi.
Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.
Kim, Vostoçniy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel tren ile geldi ve üsse arabayla geçti.
Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.
Dünya, sabaha karşı arka arkaya fırlatılan iki füze haberini duydu. İlk başta füzelerin kimliği tespit edilemedi. Ancak kısa sürede yaklaşık beş dakika havada kalan iki füze belirlendi. Rusya lideri Vladimir Putin'le buluşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, randevuya dakikalar kala düşmanlarına füzelerle gözdağı verdi. Ya da Japon Denizi'ne düşen kısa menzilli füzeler, Kim için görüşme öncesinde bir kutlama mesajıydı.
Kurşun geçirmez zırhlı yeşil treniyle Rusya topraklarına Salı günü giriş yapan 39 yaşındaki Kim Jong-un, ani bir rota değişikliğiyle Vladivostok yerine Ussuriysk'teki bir istasyonda durdu. 2019 yılında Rusya'nın en doğusundaki şehirlerden Vladivostok'ta bir araya gelen liderlerin, yine aynı adreste buluşacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeşil tren daha da kuzeye gitti ve bu sabah Rus medyası Vladimir Putin'in konuğuyla görüşmek üzere Vostoçni Uzay Üssü'ne ulaştığını duyurdu.
EL SIKIŞTILAR
Yaklaşık 30 dakika sonra Kuzey Kore lideri Kim üsse ulaştı, yerel medya 70 yaşındaki Rus lider Putin ile Kuzey Koreli mevkidaşının açık havada el sıkıştığı görüntüleri dünyaya servis etti.
Kim Jong-un Rus mevkidaşına "Yoğun programının arasında beni davet ettiğin için teşekkür ederim" derken, Vladimir Putin ise "Seni gördüğüme memnun oldum" yanıtını verdi. Devamında, "Burası bizim yeni uzay üssümüz" diyerek Vostoçni'yi tanıttı.
İKİ KEZ BAŞARISIZ OLDU
Gazeteciler Rusya lideri Putin'e Moskova'nın Pyongyang yönetimine uydu inşasında yardım edip etmeyeceğini sordu. Putin, "Bu nedenle Vostoçni Uzay Üssü'ne geldik" yanıtını verdi.
BBC, Kuzey Kore'nin önceki yıllarda dünya yörüngesine iki kez casus uydu yerleştirmeyi denediğini ancak iki seferde de başarısız olduğunu hatırlatıyor.
DÜNYA MERAKLA BEKLİYORDU
Uzay üssünde ziyareti takip eden gazetecilerin bir diğer sorusu, dünyanın yanıtını merakla beklediği silah ticaretiydi. Vladimir Putin'e konuğuyla birlikte silah tedariki ya da askeri işbirliğini masaya yatırıp yatırmayacakları soruldu. Rusya lideri, tüm konuların görüşüleceğini söyleyerek ilk kez Moskova'nın Kuzey Kore'den silah isteyeceğini doğruladı.
Putin ve misafiri Kim gelişmiş uzay üssünü gezdi, ardından heyetler arası resmi görüşmeler başladı.
TOP MERMİLERİ VE TANKSAVAR FÜZELERİ
Putin-Kim zirvesinin bir numaralı gündeminin, silah ihracatı olması bekleniyor. Konu daha önce bir Kremlin sözcüsüne soruldu, sözcü Moskova ile Pyongyang'ın 'hassas alanlarda' işbirliği yaptığını söylemekle yetindi.
Ukrayna'da bataklığa saplanan Rus ordusunun acil şekilde silaha ihtiyacı var. Rusya'nın elindeki 122 mm ve 152 mm'lik top mermilerinin azaldığını bildiren New York Times gazetesi, yanı sıra Putin'in misafirinden tanksavar füzeleri de isteyeceğini yazdı.
BBC ise, Kuzey Kore'nin silah stoğunda Sovyetler Birliği döneminden kalma topçu mermilerinin de bulunduğu geniş bir cephanenin olduğunu yazdı.
39 yaşındaki Kim Jong-un ise, Moskova'dan uydu teknolojisi, nükleer güçle çalışan denizaltı talep edecek. Elbette, gıda yardımı da Pyonyang'ın talepleri arasında. Koronavirüs salgını boyunca dünya ile bağlantısını koparan Kuzey Kore, ciddi bir kıtlık yaşadı.
KIZ KARDEŞİ DE ORTAYA ÇIKTI
Trende Kim'in şahin kız kardeşi Kim Yo Jong'un da olduğu, uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflarla ortaya çıktı. Kim Yo Jong, daha önce ağabeyinin Güney Kore ve ABD liderleriyle yaptığı görüşmelerde fazlasıyla dikkat çekmişti.
ABD'DEN KUZEY KORE'YE TEHDİT: BEDELİNİ ÖDEYECEK
Washington'a göre görüşmenin gündeminde Kuzey Kore'nin Moskova'ya silah desteği var. Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Bu, Kim'in Putin'le ikinci görüşmesi olacak. İkili 2019'da yine Kim'in Rusya ziyaretiyle bir araya gelmişti.
The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.
Kurşun geçirmez, saatte 50 kilometre hızla ilerleyebiliyor. O kadar ağır zırhlı ki, vagonları çekmek için iki motora ihtiyacı var. 20'den fazla vagonu ile tren, mercan pembesi deri kanepelerle kaplı bir salona, modern ve tamamen beyaz bir konferans salonuna, uydu televizyonu ile donatılmış bir ofis ve en iyi lezzetleri barındıran bir mutfağa sahip.
TEKERLER DEĞİŞTİRİLDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ünlü yeşil treni bu sabah itibarıyla Rusya sınırından içeri girdi. Sınırın Kuzey Kore tarafındaki Tumangang istasyonunda duran trenin tekerlekleri değiştirildi. BBC, 70 dakika kadar süren işlemin Rusya'daki rayların daha geniş olması nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.
ROTA 1250 KİLOMETRE
Zırhlı tren yeni tekerlekleriyle hareket edip Rusya tarafındaki Khasan kentine kısa sürede ulaştı. Burada Kuzey Kore'den gelen mühim konuklar için bir karşılama töreni düzenlendi. Bir saatlik molanın ardından bir kez daha yola koyulan trenin son durağı, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok şehri olacak.
Yaklaşık 1250 kilometrelik bir rotayı saatte 50 kilometrelik hızla kat edecek trenin, molalarla birlikte neredeyse bir günlük bir yolculuk yapması bekleniyor.
YILLARCA UNUTULDU
Yeşil tren, aslında Kim'in babası Kim Jong-il'in resmi ulaşım aracıydı. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.
Yıllarca unutulan tren, Kuzey Kore liderinin 2019'da yaptığı seyahatlerle bir kez daha dünya gündemine girdi. ABD lideri Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ve Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen Kim Jong-un, zırhlı yeşil trenle arz-ı endam etti.
BİR KEZ DAHA MANŞETLERDE
Taze ıstakozlar, yıllanmış şaraplar ve kadın görevli ve garsonlarla dolu olan tren, Kim'in her yolculuğunu kusursuz hale getirmek için bir araya geliyor. Zırhlı yeşil tren koronavirüs salgınından bu yana Kuzey Kore dışına çıkmıyordu, Moskova ile Pyongyang arasındaki sürpriz olmayan yakınlaşmanın sonucu olarak bir kez daha uluslararası medyanın manşetlerinde.
KİM SİNYALİ VERDİ
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un Pyongyang'dan ayrılışını gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti. Askeri bir törenle Rusya'ya uğurlanan Kim'in yanına en üst düzey askeri danışmanlarını aldığı bildiriliyor. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Pyong Chol, yardımcısı Pak Jong Chon ve cephane endüstrisinin başındaki general Jo Chun Ryong trene binen isimler arasında.
Rus resmi haber ajansı RIA ise, zırhlı yeşil trenin Rusya topraklarına girdiğini duyurup Rus demiryollarına ait bir lokomotifin treni çektiği bir video paylaştı.
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