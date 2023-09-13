13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de enflasyon beklentileri aştı!

ABD'de enflasyon beklentileri aştı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2023
ABONE OL
ABD’de enflasyon beklentileri aştı!

Son dakika haberine göre Ağustos 2023 dönemine ilişkin ABD enflasyon verisi bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında arttı. Piyasaların beklentisi yüzde 3,6 olması yönündeydi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA