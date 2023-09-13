Atina’da 6 Türk’e suikast! Kanlı olayın perde arkası

'Ölüm Çetesi'nin lideri Barış Boyun

SALDIRILARLA ADINI DUYURDU

Barış Boyun'un ismi bundan birkaç yıl önce İstanbul Beyoğlu sokaklarında duyulmaya başladı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımında sorun yaşadığı kişilere peş peşe saldırılar düzenletiyordu. Motosikletli suikast timleri kurmuş, bölgedeki çetelere karşı üstünlük sağlamıştı. İstanbul polisi kısa süre sonra peşine düşünce yurtdışına kaçtı. Kendisi yurtdışında olsa da kurduğu çete İstanbul'da kirli işlerine devam etti.

YURTDIŞINA KAÇTILAR

Örgüt üyeleri kriminal kişilerden seçilirken, terör suçlarından kaydı olanlar da örgüte dahil ediliyordu. Geçen nisan ayında 'Ölüm Çetesi'ne yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Kimlikleri deşifre edilen 131 çete üyesi gözaltına alındı. Organize Şube ekipleri çeteye yönelik büyük operasyonun ardından yurtdışına kaçmaya çalışan kritik isimleri de yakalamıştı. Polisin çemberi iyice daraltması ve rakip çete üyelerinden gelen tehditler nedeniyle bazı çete üyeleri yurtdışına kaçmaya başladı. Yurtdışındaki çatışmalarda, Barış Boyun'un adamlarından Emircan Yılmaz Abhazya'da, Edip Yalçın Gürcistan'da, Halil Ay Fransa'da öldürüldü. Barış Boyun çetesi üyelerinin yurtdışına kaçarken kullandıkları ilk güzergâh Gürcistan'dı. Ancak polis bu güzergâhı deşifre etti ve birkaç çete üyesini yakaladı. Çete, polisin bu baskısı nedeniyle kaçmak için Yunanistan'ı tercih etmeye başladı.