Dünya bu görüşmeye kilitlendi! ABD’nin ’bedelini öder’ tehdidine rağmen yola çıktı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’da

BİR KEZ DAHA MANŞETLERDE

Taze ıstakozlar, yıllanmış şaraplar ve kadın görevli ve garsonlarla dolu olan tren, Kim'in her yolculuğunu kusursuz hale getirmek için bir araya geliyor. Zırhlı yeşil tren koronavirüs salgınından bu yana Kuzey Kore dışına çıkmıyordu, Moskova ile Pyongyang arasındaki sürpriz olmayan yakınlaşmanın sonucu olarak bir kez daha uluslararası medyanın manşetlerinde.

KİM SİNYALİ VERDİ

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un Pyongyang'dan ayrılışını gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti. Askeri bir törenle Rusya'ya uğurlanan Kim'in yanına en üst düzey askeri danışmanlarını aldığı bildiriliyor. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Pyong Chol, yardımcısı Pak Jong Chon ve cephane endüstrisinin başındaki general Jo Chun Ryong trene binen isimler arasında.

Rus resmi haber ajansı RIA ise, zırhlı yeşil trenin Rusya topraklarına girdiğini duyurup Rus demiryollarına ait bir lokomotifin treni çektiği bir video paylaştı.