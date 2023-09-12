Dünya bu görüşmeye kilitlendi! ABD'nin 'bedelini öder' tehdidine rağmen yola çıktı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'da
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang'dan ayrılarak trenle Rusya'ya hareket etti. Babası Kim Jong-il gibi uçak fobisi olan Kim, 20 saatlik seyahatin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya geleceğine dair duyurusunun ardından Pyongyang'dan da açıklama geldi.
Kuzey Kore İşçi Partisi Sekreterliği'nden Kore Devlet Radyosu'na yapılan açıklamada Kim Jong Un'un Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan trenle ayrıldığı ve Rusya'ya hareket ettiği aktarılarak, "Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmek için 10 Eylül'de öğleden sonra (Kore saati ile) Pyongyang'dan ayrıldı" denildi.
Açıklamada Kim Jong Un'a hükümet üyelerinin yanı sıra askeri heyetten de üst düzey isimlerin eşlik ettiği belirtilirken yayınlanan fotoğraflarda Kim Jong Un ve Kuzey Kore heyetinin Pyongyang'dan ayrılırken tören düzenlendiği ve Kim Jong Un'un da trenden selamlama görüntüsü verdiği görüldü.
ABD'DEN KUZEY KORE'YE TEHDİT: BEDELİNİ ÖDEYECEK
Washington'a göre görüşmenin gündeminde Kuzey Kore'nin Moskova'ya silah desteği var. Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Bu, Kim'in Putin'le ikinci görüşmesi olacak. İkili 2019'da yine Kim'in Rusya ziyaretiyle bir araya gelmişti.
The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.
Kurşun geçirmez, saatte 50 kilometre hızla ilerleyebiliyor. O kadar ağır zırhlı ki, vagonları çekmek için iki motora ihtiyacı var. 20'den fazla vagonu ile tren, mercan pembesi deri kanepelerle kaplı bir salona, modern ve tamamen beyaz bir konferans salonuna, uydu televizyonu ile donatılmış bir ofis ve en iyi lezzetleri barındıran bir mutfağa sahip.
TEKERLER DEĞİŞTİRİLDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ünlü yeşil treni bu sabah itibarıyla Rusya sınırından içeri girdi. Sınırın Kuzey Kore tarafındaki Tumangang istasyonunda duran trenin tekerlekleri değiştirildi. BBC, 70 dakika kadar süren işlemin Rusya'daki rayların daha geniş olması nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.
ROTA 1250 KİLOMETRE
Zırhlı tren yeni tekerlekleriyle hareket edip Rusya tarafındaki Khasan kentine kısa sürede ulaştı. Burada Kuzey Kore'den gelen mühim konuklar için bir karşılama töreni düzenlendi. Bir saatlik molanın ardından bir kez daha yola koyulan trenin son durağı, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok şehri olacak.
Yaklaşık 1250 kilometrelik bir rotayı saatte 50 kilometrelik hızla kat edecek trenin, molalarla birlikte neredeyse bir günlük bir yolculuk yapması bekleniyor.
YILLARCA UNUTULDU
Yeşil tren, aslında Kim'in babası Kim Jong-il'in resmi ulaşım aracıydı. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.
Yıllarca unutulan tren, Kuzey Kore liderinin 2019'da yaptığı seyahatlerle bir kez daha dünya gündemine girdi. ABD lideri Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ve Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen Kim Jong-un, zırhlı yeşil trenle arz-ı endam etti.
BİR KEZ DAHA MANŞETLERDE
Taze ıstakozlar, yıllanmış şaraplar ve kadın görevli ve garsonlarla dolu olan tren, Kim'in her yolculuğunu kusursuz hale getirmek için bir araya geliyor. Zırhlı yeşil tren koronavirüs salgınından bu yana Kuzey Kore dışına çıkmıyordu, Moskova ile Pyongyang arasındaki sürpriz olmayan yakınlaşmanın sonucu olarak bir kez daha uluslararası medyanın manşetlerinde.
KİM SİNYALİ VERDİ
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un Pyongyang'dan ayrılışını gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti. Askeri bir törenle Rusya'ya uğurlanan Kim'in yanına en üst düzey askeri danışmanlarını aldığı bildiriliyor. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Pyong Chol, yardımcısı Pak Jong Chon ve cephane endüstrisinin başındaki general Jo Chun Ryong trene binen isimler arasında.
Rus resmi haber ajansı RIA ise, zırhlı yeşil trenin Rusya topraklarına girdiğini duyurup Rus demiryollarına ait bir lokomotifin treni çektiği bir video paylaştı.
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