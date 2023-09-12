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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy: Biden'a görevi kötüye kullanma soruşturması açılsın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy: Biden’a görevi kötüye kullanma soruşturması açılsın

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması çağrısında bulundu.

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