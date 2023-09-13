Deprem bölgesi Fas'tan Cezayir'in yardım teklifine ret yanıtı
Fas’ta 9 Eylül’de Marakeş merkezli 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Bölgede can kaybı 2 bin 862’ye yaralıların sayısı ise 2 bin 562’ye yükseldi. El-Huz bölgesi olan depremde çok sayıda bina yıkıma uğradı. Afetin yaşandığı ülkeye uluslararası yardımlar giderken Fas’ın, 2021’den bu yana diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Cezayir’in ‘acil insani yardım’ teklifini reddettiği öğrenildi.
Fas, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Cezayir tarafından gelen "acil insani yardım" teklifini reddetti.
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir hükümeti, Fas Krallığı'ndan Cezayir'in önerdiği insani yardıma ihtiyaç duymadığını ifade eden resmi bir yanıt aldı." ifadesi kullanıldı.
"CEZAYİR'İN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK"
Cezayir'in her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde insani yardım malzemesiyle dolu üç uçağı hazır beklettiği belirtilen açıklamada, Fas Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'nün Cezayir'in Kazablanka Başkonsolosu'na ülkesinin Cezayir'in yardımına ihtiyacı olmadığı mesajını ilettiği aktarıldı.
3 UÇAK HAZIR BEKLİYORDU
Cezayir Dışişleri Bakanlığından 10 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Rabat'ın kabul etmesi halinde Fas Krallığı'na acil lojistik ve maddi yardım planı teklif ediyor." ifadelerine yer verilmişti.
Bunun üzerine Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, dün Cezayir'in yardım teklifinin Fas Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda kabul edilebileceğini vurgulamış, Cezayir de tıbbi ekipman, çadır, battaniye ve yatak gibi insani yardımın yanı sıra, arama kurtarma, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin yer aldığı 3 uçak hazırlamıştı.
FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti. Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybını 2 bin 901, yaralı sayısını da 5 bin 530 olarak açıklamıştı.
CEZAYİR, FAS'A HAVA SAHASINI AÇMIŞTI
Cezayir, Fas'taki depremin ardından, 2021'den bu yana kapalı olan hava sahasının yardım ve yaralı taşıyan uçaklara açıldığını duyurmuştu.
Cezayir Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada, "Cezayir, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Fas halkına en içten taziyelerini iletir, yaralılara acil şifalar diler." ifadesi kullanılmıştı.
FAS İLE CEZAYİR İLİŞKİLERİ NASIL?
Fas ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 2020'de normalleşmesinin ardından dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 11 Ağustos 2021'de ilk defa Rabat'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
Lapid, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, Cezayir'in bölgede artan rolünden ve İran'la yakınlaşmasından endişe duyduklarını açıklamıştı.
Bunun üzerine Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın İsrail'i Cezayir'e karşı "tehlikeli bir maceranın içine çekme konusunda gizli emelleri olduğu" belirtilmişti.
Söz konusu açıklamadan sonra dönemin Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.
GEÇMİŞTEN GELEN ANLAŞMAZLIK
Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır Batı Sahra sorunu nedeniyle gerginlik hakim. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.
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