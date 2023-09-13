Deprem bölgesi Fas’tan Cezayir’in yardım teklifine ret yanıtı

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti. Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybını 2 bin 901, yaralı sayısını da 5 bin 530 olarak açıklamıştı.