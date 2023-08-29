Putin Wagner lideri Prigojin’in cenaze törenine katılmayacağını duyurdu: Beni ilgilendirmiyor!

2019 yılında da ölüp tekrar ortaya çıkan Prigojin'in gerçekten ölüp ölmediği herkes tarafından sorgulanırken adli tıp incelemeleri Prigojin'nin ölümünü doğruladı. Raporların ardından Prigojin'in cenaze programı için hazırlıklar başladı. Putin'in pazar günü düzenlenecek olan cenaze törenine katılıp katılmayacağı merak edilirken Kremlin'den açıklama geldi.