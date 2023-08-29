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Putin Wagner lideri Prigojin'in cenaze törenine katılmayacağını duyurdu: Beni ilgilendirmiyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Putin Wagner lideri Prigojin’in cenaze törenine katılmayacağını duyurdu: Beni ilgilendirmiyor!

Tver'de düşen uçakta ölenler arasında olduğu belirtilen Wagner lideri Prigojin'in cenazesi hakkında Putin cephesinden bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in cenazede bulunmayacağını ve bu durumla ilgilenmediğini duyurdu.

Haziran ayında Putin'e karşı darbe girişiminde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in, geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Gözler, "İhaneti asla affetmem" diyen Putin'e çevrilirken Rusya devlet başkanından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

2019 yılında da ölüp tekrar ortaya çıkan Prigojin'in gerçekten ölüp ölmediği herkes tarafından sorgulanırken adli tıp incelemeleri Prigojin'nin ölümünü doğruladı. Raporların ardından Prigojin'in cenaze programı için hazırlıklar başladı. Putin'in pazar günü düzenlenecek olan cenaze törenine katılıp katılmayacağı merak edilirken Kremlin'den açıklama geldi.

CENAZEYE KATILMAYACAK

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in Wagner paralı asker grubu lideri Yevgeny Prigojin'in cenazesine katılma planının olmadığını söyledi.

Reuters'e göre gazetecilere Kremlin'in planlanan cenaze düzenlemeleri hakkında bilgisi olmadığını ve bunun aileyi ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

İNKAR ETTİ

Kremlin, Wagner'in liderini öldürdüğünü inkar ederek Batılı istihbaratın Putin'in olası müdahalesine ilişkin değerlendirmelerini "mutlak bir yalan" olarak nitelendirdi.

"BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Ancak Putin, Prigojin'in cenazesi ile ilgili yaptığı açıklamada durumun yalnızca aileyi ilgilendirdiğini söylerek hakkındaki intikam iddialarını körükledi.

İSYAN 24 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna savaşında aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak 23 Haziran'da isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin'in emriyle Rusya'nın güneyindeki Rostov'dan başkent Moskova'ya silahlı yürüyüşe geçmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunun ardından isyanı durdurmuştu.

Kremlin, 24 saat süren isyanın ardından Wagner'in Rusya'daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus'taki bir üsse yerleştirileceğini açıklamıştı. İsyanın üzerinden 2 ay geçerken, 23 Ağustos'ta Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu bir uçağın Rusya'nın Tver bölgesinde düşmesi sonucu toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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