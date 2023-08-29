Midilli Adası’nda göçmen botu battı! O anlar böyle görüntülendi





Yunanistan Orta Doğu, Afrika, Asya'daki hayat şartları ve çatışmalardan kaçan göçmenler için Avrupa Birliği'nin ana giriş noktalarından biri. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre bu yıl Yunanistan'a 12 bini deniz yoluyla olmak üzere 15 bin 600'den fazla kişi göçmen geldi.

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