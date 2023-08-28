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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkeme karşısına çıkacağı tarih belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın mahkeme karşısına çıkacağı tarih belli oldu

ABD'de 2020 yılındaki seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmekle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklamada Trump'ın 6 Eylül sabah 09.30'da mahkemeye çıkarılacağını ve söz konusu suçlamalarla ilgili diğer 18 kişinin de hakim karşısına çıkacağını belirtildi. İşte detaylar...

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 yılındaki seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump ve diğer 18 sanığın 6 Eylül'de mahkemeye çıkacağı açıklandı.

MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020'deki seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu.

6 EYLÜL SABAHI...

Fulton Bölge Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, Trump'ın Georgia'daki seçim sonuçlarını değiştirmekle suçlandığı davasındaki suçlamalardan dolayı 6 Eylül sabah 09.30'da mahkemeye çıkarılacağını ve söz konusu suçlamalarla ilgili diğer 18 kişinin de hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

FOTOĞRAFLA 7,1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde kendisi hakkında açılan davada sabıka fotoğrafının çekildiği 24 Ağustos'tan bu yana 2024 başkanlık seçimleri için 7,1 milyon dolar bağış topladı.

The Hill'in haberine göre, "2020 seçim sonuçlarına müdahale" gerekçesiyle Georgia'da hazırlanan iddianame kapsamında sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından Trump'ın 2024 seçim kampanyasındaki bağış miktarı açıklandı.

Trump, aday adaylığı için 24 Ağustos'tan bu yana 7,1 milyon dolar bağış topladı.

NE OLMUŞTU?

Trump, Georgia'daki dava öncesi geçtiğimiz 25 Ağustos'ta cezaevine giderek teslim olmuş, burada gözaltı işlemleri sırasında sabıka fotoğrafı çektirmişti. Ülke tarihinin sabıka fotoğrafı çeken ilk başkan olan Trump, 200 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Trump 200 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı!

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