Yunan medyasından ABD’ye sert tepki: Bu tutum güçlü soru işaretleri taşıyor

YUNAN MEDYASINDAN DEDEAĞAÇ'I ÜSSE ÇEVİREN ABD'YE YANGINLARA MÜDAHALE ETMEDİĞİ İÇİN TEPKİ

Yunan medyasından News Break isimli haber sitesi, küle dönen Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD'nin yangınlara karşı kılını kıpırdatmamasına tepki gösterdi.

"BÖYLE ZOR BİR DÖNEMDE ABD'NİN ÜLKEMİZE KARŞI TUTUMU GÜÇLÜ SORU İŞARETLERİ TAŞIYOR"

"ABD üssüne dönüştürülen Dedeağaç günlerdir ateş altında. İtfaiyeciler, karadan ve havadan ellerinden geleni yapıyor ama görünen o ki bu yeterli değil." denilen haberde, "Bir yanda Dedeağaç yanarken ABD Büyükelçisi'nin herhangi bir açıklama yapmaması, diğer yanda bölgedeki ABD üssünün ilgisizliği. Böyle zor bir dönemde Amerika'nın ülkemize karşı tutumu konusunda güçlü sorular ortaya atıyor." ifadeleri yer aldı.