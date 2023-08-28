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Yunan medyasından ABD'ye sert tepki: Bu tutum güçlü soru işaretleri taşıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Yunan medyasından ABD’ye sert tepki: Bu tutum güçlü soru işaretleri taşıyor

Yunanistan'ın Meriç ve Dedeağaç bölgesinde çıkan orman yangınlarının üzerinden günler geçmesine rağmen alevlerin hala daha tüm şiddetiyle devam etmesi büyük bir sorun haline geldi. Yangının büyük bir probleme yol açması ve bölgeyi askeri üsse çeviren ABD'nin herhangi bir yardımda bulunmaması ise tepkilere sebep oldu. Yunan medyası, yaşananları "Böyle zor bir dönemde ABD'nin ülkemize karşı tutumu güçlü soru işaretleri taşıyor" başlıklarıyla manşete taşıdı.

Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının Yunanistan'ın son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, 23 Ağustos'a kadarki süreçte Dedeağaç ve Meriç Bölgesi genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı. Bu yangın, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı.

YUNAN MEDYASINDAN DEDEAĞAÇ'I ÜSSE ÇEVİREN ABD'YE YANGINLARA MÜDAHALE ETMEDİĞİ İÇİN TEPKİ

Yunan medyasından News Break isimli haber sitesi, küle dönen Dedeağaç'ı askeri üsse çeviren ABD'nin yangınlara karşı kılını kıpırdatmamasına tepki gösterdi.

"BÖYLE ZOR BİR DÖNEMDE ABD'NİN ÜLKEMİZE KARŞI TUTUMU GÜÇLÜ SORU İŞARETLERİ TAŞIYOR"

"ABD üssüne dönüştürülen Dedeağaç günlerdir ateş altında. İtfaiyeciler, karadan ve havadan ellerinden geleni yapıyor ama görünen o ki bu yeterli değil." denilen haberde, "Bir yanda Dedeağaç yanarken ABD Büyükelçisi'nin herhangi bir açıklama yapmaması, diğer yanda bölgedeki ABD üssünün ilgisizliği. Böyle zor bir dönemde Amerika'nın ülkemize karşı tutumu konusunda güçlü sorular ortaya atıyor." ifadeleri yer aldı.

"AMERİKALI BİRİSİ TRAFİK KAZASI GEÇİRSE POLİSTEN ÖNCE ORADA OLURLARDI"

"ABD'nin Dedeağaç Üssü neden yıkıcı yangınların söndürülmesine yardımcı olmuyor?" tepkisi yöneltilen haberde, "Amerikalı bir çalışanın karıştığı bir trafik kazası olsa bile, trafik polisinden önce üs yetkilileri olay yerine koşardı!" denildi.

DEDEAĞAÇ'TAKİ ABD VARLIĞI

Dedeağaç özellikle Ukrayna savaşı üzerine ABD ordusunun Avrupa'daki en önemli lojistik üslerinden biri haline geldi. Avrupa'ya yapılan silah sevkiyatının büyük bölümü Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. ABD'nin binlerce tankı, helikopteri, mühimmatı ve askeri personeli önce buraya, daha sonra kıta içine taşındı. Atina, 2021'de imzalanan savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde 156'ncı motorlu topçu taburuna ait "Yanuli" kışlasını ABD'ye üs olarak tahsis etmişti.

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