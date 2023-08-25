Wagner’in olası yeni lideri: Putin’in 1 numarası! Daha önce söylenmişti
Wagner’in kurucularından olan Yevgeni Prigojin, haziran ayında Putin’i devirme girişiminde bulunmuş, isyan kısa bir süre içinde bastırılmıştı. Dünya basınında yer alan olayın ardından Putin’in hamlesinin ne olacağı merak konusu olurken geçtiğimiz günlerde Prigojin’in de içinde bulunduğu özel jet düştü. Ölen kişiler arasında Wagner liderinin ve radikal komutanı Dmytro Utkin’in de olduğu söylendi. Gözler, Putin’in bir numarası Andrey Troşev’e çevrildi.
Putin'e karşı başarısız isyan girişiminde bulunan paralı asker gurubu Wagner'in kurucularından Evgeni Prigojin'in Rusya'da düşen özel jet uçağında öldüğü bildirildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, devlet resmi haber ajansı TASS'a verdikleri bilgiye göre Moskova'da St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğünü ifade etti. ABD Başkanı Biden, uçak kazasının faili olarak Putin'i işaret ederek "Şaşırmadım" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin'in "şef aşçısı" olarak kariyerine başlayan Prigojin dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren ve son dönemde Afrika'daki ayaklanmalara verdiği destekle gündemde olan Wagner'in üç kurucu liderinden birisi durumundaydı.
WAGNER'DE LİDERLİK YARIŞI BAŞLADI
İsyan girişiminin ardından Prigojin, Belarus'a gönderildi. Küresel istihbarat siteleri Wagner içinde Prigojin, Ukrayna'daki askeri kanadın lideri durumundaki Dmytro Utkin ve askeri şirketin istihbarat ve devlet kademeleriyle olan bağlantısını sağlayan, Putin'e en yakın isim durumundaki Andrey Troşev arasında liderlik mücadelesinin başladığını da kanıtlarıyla ortaya sermişlerdi.
GERİYE TEK İSİM KALDI
Rusya'da meydana gelen uçak kazasında Prigojin ile beraber Utkin'in de öldüğü bilgisine ulaşıldı. Utkin, yalnızca Wagner içinde değil Rusya ordusunun sağcı kanadı içinde de en etkin liderlerin başında gelmekteydi. "Kuralsız", "Nazi sempatizanı" ve "savaş suçlusu" olarak anılan Utkin'in de şüpheli kazada hayatını kaybetmesinin ardından Wagner'de tek lider kaldığı da ifade ediliyor.
WAGNER'İ SURİYE'DE YAPILANDIRAN TROŞEV
Wagner'in St. Petersburg'daki idari kadrosunun da başında olan tek lider konumundaki 61 yaşındaki Andrey Troşev ülkesinde son derece iyi tanınan ve aynı zamanda Putin'in de parmakla göstereceği eski bir komutan. Albay rütbesiyle ordudan emekli olan Troşev daha önce KGB'de üst düzey görevli olarak çalıştı. Afganistan ve Çeçenistan savaşlarında komutan olarak görev alan Troşev Wagner'in Suriye iç savaşındaki yapılanmasını da kuran isim olarak biliniyor.
EN ÇOK AMBARGO UYGULANAN İSİM
Cephede "ürkütücü bir karakter" olduğu ifade edilen Troşev Batı ülkeleri tarafından kendisine en çok ambargo uygulanan isim durumunda.
Troşev diğer yandan Batı ülkeleri tarafından kendisine en çok ambargo uygulanan isim durumunda.
Öte yandan Troşev'in geçmişten gelen askeri kariyeri ve idari kadrolardaki saygınlığı dolayısıyla Wagner içinde gerek Kremlin gerekse de Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından desteklenen tek isim olduğu da geçtiğimiz ay uluslararası basın tarafından dile getirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…
- Vuslat Doğan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi var mı?
- BİM’e bu hafta 8 in TL’ye 50 inç TV ve akıllı telefon geliyor! BİM 1 Eylül aktüel ürünler kataloğunda ne var?
- Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon markaları ve fiyatları 2023...
- P1 KPSS NEDİR? KPSS P1-P2-P3 puanı ne anlama geliyor? Memur alan kurumlar...
- TARİH BELLİ OLDU! Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?
- ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 25 Ağustos 2023 bugün altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, yarım, tam altın fiyat listesi...
- KPSS A grubu meslekleri neler? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girebilirim?
- GSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2023 | GSB 11.455 sözleşmeli personel alımı şartları neler? Başvuru tarihleri, kontenjan sayısı, açılacak kadrolar...
- 'HAYIRLI CUMALAR' MESAJLARI 2023 | 25 Ağustos en güzel Cuma mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, resimli, kısa, uzun...
- İbrahim Saraçoğlu tarifini verdi! Bunu deneyen kel kalmıyor! 25 dakika boyunca saçınızda bekletin!
- KYK YURT ÜCRETLERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ 2023- 2024 | KYK başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Tiplerine göre KYK yurt ücretleri