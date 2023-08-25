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Wagner’in olası yeni lideri: Putin’in 1 numarası! Daha önce söylenmişti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Wagner’in olası yeni lideri: Putin’in 1 numarası! Daha önce söylenmişti

Wagner’in kurucularından olan Yevgeni Prigojin, haziran ayında Putin’i devirme girişiminde bulunmuş, isyan kısa bir süre içinde bastırılmıştı. Dünya basınında yer alan olayın ardından Putin’in hamlesinin ne olacağı merak konusu olurken geçtiğimiz günlerde Prigojin’in de içinde bulunduğu özel jet düştü. Ölen kişiler arasında Wagner liderinin ve radikal komutanı Dmytro Utkin’in de olduğu söylendi. Gözler, Putin’in bir numarası Andrey Troşev’e çevrildi.

Putin'e karşı başarısız isyan girişiminde bulunan paralı asker gurubu Wagner'in kurucularından Evgeni Prigojin'in Rusya'da düşen özel jet uçağında öldüğü bildirildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, devlet resmi haber ajansı TASS'a verdikleri bilgiye göre Moskova'da St. Petersburg'a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğünü ifade etti. ABD Başkanı Biden, uçak kazasının faili olarak Putin'i işaret ederek "Şaşırmadım" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin'in "şef aşçısı" olarak kariyerine başlayan Prigojin dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren ve son dönemde Afrika'daki ayaklanmalara verdiği destekle gündemde olan Wagner'in üç kurucu liderinden birisi durumundaydı.

WAGNER'DE LİDERLİK YARIŞI BAŞLADI

İsyan girişiminin ardından Prigojin, Belarus'a gönderildi. Küresel istihbarat siteleri Wagner içinde Prigojin, Ukrayna'daki askeri kanadın lideri durumundaki Dmytro Utkin ve askeri şirketin istihbarat ve devlet kademeleriyle olan bağlantısını sağlayan, Putin'e en yakın isim durumundaki Andrey Troşev arasında liderlik mücadelesinin başladığını da kanıtlarıyla ortaya sermişlerdi.

GERİYE TEK İSİM KALDI

Rusya'da meydana gelen uçak kazasında Prigojin ile beraber Utkin'in de öldüğü bilgisine ulaşıldı. Utkin, yalnızca Wagner içinde değil Rusya ordusunun sağcı kanadı içinde de en etkin liderlerin başında gelmekteydi. "Kuralsız", "Nazi sempatizanı" ve "savaş suçlusu" olarak anılan Utkin'in de şüpheli kazada hayatını kaybetmesinin ardından Wagner'de tek lider kaldığı da ifade ediliyor.

WAGNER'İ SURİYE'DE YAPILANDIRAN TROŞEV

Wagner'in St. Petersburg'daki idari kadrosunun da başında olan tek lider konumundaki 61 yaşındaki Andrey Troşev ülkesinde son derece iyi tanınan ve aynı zamanda Putin'in de parmakla göstereceği eski bir komutan. Albay rütbesiyle ordudan emekli olan Troşev daha önce KGB'de üst düzey görevli olarak çalıştı. Afganistan ve Çeçenistan savaşlarında komutan olarak görev alan Troşev Wagner'in Suriye iç savaşındaki yapılanmasını da kuran isim olarak biliniyor.

EN ÇOK AMBARGO UYGULANAN İSİM

Cephede "ürkütücü bir karakter" olduğu ifade edilen Troşev Batı ülkeleri tarafından kendisine en çok ambargo uygulanan isim durumunda.
Troşev diğer yandan Batı ülkeleri tarafından kendisine en çok ambargo uygulanan isim durumunda.

Öte yandan Troşev'in geçmişten gelen askeri kariyeri ve idari kadrolardaki saygınlığı dolayısıyla Wagner içinde gerek Kremlin gerekse de Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından desteklenen tek isim olduğu da geçtiğimiz ay uluslararası basın tarafından dile getirilmişti.

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