Wagner’in olası yeni lideri: Putin’in 1 numarası! Daha önce söylenmişti

GERİYE TEK İSİM KALDI

Rusya'da meydana gelen uçak kazasında Prigojin ile beraber Utkin'in de öldüğü bilgisine ulaşıldı. Utkin, yalnızca Wagner içinde değil Rusya ordusunun sağcı kanadı içinde de en etkin liderlerin başında gelmekteydi. "Kuralsız", "Nazi sempatizanı" ve "savaş suçlusu" olarak anılan Utkin'in de şüpheli kazada hayatını kaybetmesinin ardından Wagner'de tek lider kaldığı da ifade ediliyor.

WAGNER'İ SURİYE'DE YAPILANDIRAN TROŞEV

Wagner'in St. Petersburg'daki idari kadrosunun da başında olan tek lider konumundaki 61 yaşındaki Andrey Troşev ülkesinde son derece iyi tanınan ve aynı zamanda Putin'in de parmakla göstereceği eski bir komutan. Albay rütbesiyle ordudan emekli olan Troşev daha önce KGB'de üst düzey görevli olarak çalıştı. Afganistan ve Çeçenistan savaşlarında komutan olarak görev alan Troşev Wagner'in Suriye iç savaşındaki yapılanmasını da kuran isim olarak biliniyor.