Donald Trump eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna 2,5 yıl sonra geri döndü: Sabıka fotoğrafını paylaştı! “Asla teslim olmayın”

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.