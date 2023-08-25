Donald Trump eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna 2,5 yıl sonra geri döndü: Sabıka fotoğrafını paylaştı! “Asla teslim olmayın”
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle sosyal medya platformlarından men edilmişti. En son 2,5 yıl önce Twitter’da paylaşım yapan Trump, kefaletle serbest kaldıktan sonra “Asla teslim olmayın” paylaşımıyla sosyal medya ortamına geri döndü.
En son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönen Trump'ın ilk paylaşımında "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linkine yer verdi.
Ülke tarihinde sabıka fotoğrafı bulunan ilk Amerikan başkanı olan Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olmuştu.
Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.
Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.
KENDİ UYGULAMASINI AÇMIŞTI
Trump, X hesabının askıya alınmasının ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu.
Sosyal medya platformları X, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.
Trump ise Şubat 2021'de Trump Medya ve Teknoloji Grubunu (TMTG) kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.
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